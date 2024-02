Por la crisis, intendentes buscan garantizar el pago de sueldos y evitar sobresaltos

Las estrategias de los intendentes frente a la crisis

El objetivo será entonces garantizar los servicios básicos, alguna obra pública municipal que ya haya comenzado y pagar en tiempo y forma los salarios.

Es que la imprevisibilidad no solamente es económica sino institucional. Con cifras que, tal como les transmitió Cornejo a los intendentes, empeorarán, los jefes comunales tampoco saben qué prever debido a que a nivel nacional no hay respuestas.

Tal como se indicó en este envío hace una semana, no hay nombramientos en áreas clave o, aún peor, no hay funcionarios que tomen esa responsabilidad. "No podemos saber si avanzamos con recursos propios en algunas obras porque todavía no sabemos si finalmente van a continuar con fondos nacionales o no", graficaron.