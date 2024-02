Plan en Salud: Montero aseguró que llevará la discusión al sur mendocino

Rodolfo Montero.jpg Foto: Yemel Fil

"Hemos presentado 26 leyes, que también las hemos presentado de manera individual para discutirlas una a una, para ir poniéndonos de acuerdo, mejorarlas si hace falta. Creemos que esas leyes le van a aportar al sistema de Salud de Mendoza reformas importantes de cara a la coyuntura que tenemos, a lo inmediato y largo plazo", explicó el ministro de Salud y Deportes.

En términos generales, Montero remarcó que, pese a que se presentan juntas, se van a tratar individualmente. "No es una ley ómnibus, no es una ley ambulancia".

Modificaciones a la Salud: "Vamos a hacer discusiones regionales"

Consultado por la posibilidad de modificaciones en las 26 leyes, el ministro Montero puso en valor la necesidad de realizar un tratamiento "no solo en la Legislatura", sino también "en las regiones".

"Estamos abiertos al diálogo. No va a ser solo una discusión en la legislatura, también vamos a hacer discusiones regionales, vamos a invitar a los profesionales al sur, vamos a venir con todo el equipo de Salud para discutir una a una todas las leyes, artículo por artículo y vamos a recibir todas las sugerencias que corresponden", dijo.

A la pregunta sobre si la desregulación de las obras sociales afectará a OSEP, Montero manifestó que “a OSEP no le afecta lo que están haciendo a nivel nacional con la reglamentación del DNU. Es una obra social provincial, no está incluida en la ley de obras sociales nacionales".

Entre las modificaciones que traería el paquete de leyes, que comenzará a tratarse este jueves en la Legislatura, Montero indicó que "hay muchas leyes enfocadas en mejoras sustanciales para los profesionales, para el recurso humano que trabaja en salud". A ello sumó: "Hay una nueva ley de residencias, además del régimen de médicos".

Y cerró: "Hay leyes que nos van a ayudar en la organización y en sostener la coyuntura. Es una coyuntura complicada, por eso está también la ley de emergencia sanitaria dentro del paquete".

