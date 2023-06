Patricia Giménez: "Vamos a seguir trabajando por Luis Petri gobernador"

La precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, Patricia Giménez, habló este lunes en FM 90.1 Radio Andina y aseguró que el proyecto que la tuvo como co protagonista en las PASO 2023 de Mendoza continúa. " Vamos a seguir trabajando por Luis Petri gobernador ", expresó.

La ex legisladora se refirió a la gran elección que tuvo su espacio el 11 de junio. "Las encuestas decían otra cosa, que estábamos por debajo del 5%, nosotros decíamos que no podía ser, pero no habíamos hecho encuestas propias. La sensación era estar arriba del 10%", indicó.