Para Macri, el fin del cepo "es el camino a la normalización"

“El FMI atiende a aquellos que tienen dificultades, no es un banco comercial. Cuando yo fui presidente, de la plata que ingresó gran parte fue a pagar la deuda que había tomado Cristina (Fernández de Kirchner). No te la dan para que la fugues. Cuando me paran por la calle y me dicen que la plata se fugó, yo les pregunto si lo dicen por ignorancia, por kirchneristas o por ambas cosas”, remarcó el ex mandatario.

Por otra parte, indicó que seguramente ahora habrá un tipo de cambio más adecuado, sin embargo, “eso requiere de mucho trabajo” tanto para los que están en el Gobierno, como para “los que tienen que apoyar”.