Orozco realizó una charla abierta ante más de 200 personas

WhatsApp Image 2022-10-08 at 7.32.16 PM.jpeg

“Quiero que Tunuyán tenga el desarrollo necesario para que todas las familias que habitan en este hermoso departamento tengan las posibilidades que hoy en día tienen los vecinos de Las Heras”, comenzó expresando el intendente. “A mi no me interesa sacarme una foto inaugurando un centro de salud, una escuela, una calle pavimentada. Hay personas que viven de las fotos, yo gestiono para que las necesidades de la comunidad sean satisfechas. Trabajo para que el próximo intendente, sin importar su bandera política, pueda cortar la cinta de momentos importantes para el pueblo” agregó.

daniel orozco, tunuyan.jpg

Los asistentes manifestaron que tienen un gobierno que no escucha, que gestiona para pocos. Ante esto, Orozco manifestó “¿Sabén cuántas veces me he sentado en la silla de intendente? Siete veces desde el 2015 hasta hoy. Confío que en caminar las calles están las soluciones, en escuchar empáticamente, en ver a los ojos a quien lo necesite”.

Antes de terminar reflexionó “Tengo la certeza de que puedo ir a comprar al quiosco y nadie me va a ofender. Hay muchos dirigentes políticos que no pueden caminar tranquilos por la calle, que cualquier persona pueda estrechar mi mano representa cómo gestiono: para y con los vecinos”.

Para Daniel Orozco las inquietudes son escuchadas, por eso se permite tener encuentros con la comunidad que necesita que su voz no sea silenciada. Las charlas abiertas son funcionales a la sociedad, son momentos de Mejoramiento, Transformación y Desarrollo. Claramente, para que Tunuyán sea un lugar mejor donde vivir, como ha sucedido en Las Heras, el color político debe cambiar para que los objetivos sociales sean alcanzados.

Fuente: Prensa Municipalidad de Las Heras.