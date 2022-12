Nueva deuda: oposición y Fiscalía de Estado amenazan con denunciar a Suarez

Esta interpretación fue cuestionada por el fiscal de Estado, Fernando Simón, en el dictamen que emitió a mediados de noviembre. Simón interpreta que la Ley 8.076 habilita la reestructuración (en mejores condiciones) de la deuda pública, pero no la toma de nuevo crédito para pagar servicios de deuda. Básicamente, señala que el artículo en cuestión no da licencia para el roll over permanente. A pesar de que Simón coincide con la “conveniencia” de que el Ejecutivo “cuente con mayor flexibilidad a efectos de administrar sus pasivos, aprovechando los momentos más adecuados así como las oportunidades del mercado”. Aunque aclara que “ello resulta una decisión que recae en el Legislador (Legislatura)”.