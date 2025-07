No hay preguntas tontas: hay responsabilidades públicas.

La relación entre la prensa y los funcionarios públicos no es un vínculo ornamental ni protocolar: es una parte esencial del sistema democrático . En una república, quienes ejercen el periodismo tienen la responsabilidad de preguntar —aunque incomode—, de traer al espacio público lo que la ciudadanía necesita saber. Y quienes ocupan cargos públicos tienen el deber de responder con respeto, claridad y transparencia. Es parte del contrato público que asumen al asumir sus funciones.

No hay preguntas tontas: hay preguntas que incomodan. Y eso no debería ser motivo de burla, sino de respuesta. Porque desacreditar a un/a periodista —aunque no se grite— es una forma de violencia simbólica. Una manera de minimizar su rol y, por ende, restringir el derecho de la sociedad a acceder a información veraz y oportuna.