Natalia Vicencio: "El municipio de Guaymallén está alejado del vecino"

Este 24 de setiembre se realizarán las elecciones 2023 provinciales y, además de votar por el futuro Gobernador de Mendoza, se elegirán intendentes/as en once comunas. Entre estas, se encuentra Guaymallén, el departamento más populoso de la provincia y el que marcará el ritmo de los comicios.

Natalia Vicencio, septiembre 2023.jpg La candidata a intendenta de Guaymallén por el Frente Elegí, Natalia Vicencio, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- ¿Cómo viviste la interna, que fue bastante competitiva?

Pudimos dar un salto cualitativo. En nuestra lista, de hecho, fuimos dos candidatos. Fue con mucho respeto y el peronismo entendió que si bien teníamos algunas diferencias en las propuestas, todas eran distintas a lo que nos ofrece el oficialismo. Nos pudimos juntar y amalgamar las propuestas de todas las listas. Estamos caminando todos juntos y hemos podido articular y coordinar en unidad.

- ¿Cuáles son los principales problemas que tiene la la comuna?

Principalmente, que es una comuna cerrada. Hablás con los comerciantes y te plantean todos los problemas que tienen para lograr una habilitación con las demoras que hay. Lo mismo pasa con los que se quieren hacer una vivienda, con los que quieren construir. El vecino tiene que pagar para hacer una nota de reclamo. El principal problema es que la comuna está alejada del vecino, y es prácticamente imposible que el municipio le pueda solucionar algún problema. Lo hemos visto estructuralmente en todos los distritos de Guaymallén.

En los distritos se han sacado las delegaciones y no tienen manera de poder hacer directamente un trámite. Tienen que ir hasta Villa Nueva. Falta mucho estímulo para el sector privado, que es lo que va a permitir el dinamismo de la economía del departamento. Tendría que haber una vinculación más fluída con las cámaras, y necesitamos volver a juntar por sectores, ver las problemáticas y que juntos podamos buscar soluciones.

Además, no hay oferta cultural, no hay oferta deportiva o para salir a los espacios públicos. Hay que recuperar eso y que podamos volver a tener ferias en los barrios donde las familias puedan pasar un rato, tener cultura a cielo abierto y que sea de acceso para todos. Cuando hacés eso, creás lazos comunitarios y el departamento no lo está haciendo.

- ¿Qué te han planteado los vecinos en las recorridas?

Hay muchos que están cerrando más temprano y están abriendo más tarde evitando las horas cuando empieza a bajar el sol por la falta de policías, de acompañamiento de luminarias.

El tema de la vivienda también: hay un 41% de los guaymallinos que no tienen su casa propia, por lo que viven con un familiar o están alquilando. Tardamos cuatro años para que el intendente aceptara el Procrear.

La obra pública tiene que volver a ser transparente. No puede ser que una obra que te dicen que se va a hacer en seis meses demore dos años. Entendemos que tiene que ver con una bicicleta financiera y para reactualizar precios. Tiene que haber una propuesta mixta. Hay licitaciones que seguramente sean con privados, pero también se tiene que poder trabajar con el sector público y con los trabajadores, como históricamente se hizo.

Previo a esto, hay que hacer una fuerte inversión en la llegada de los servicios. Se han muchas calles, muchas cosas, pero no las obras para los próximos veinte o treinta años. Yo vivo en Villa Nueva y me quedo sin agua por el crecimiento que ha tenido la zona.

- ¿Qué expectativas tenés para las elecciones?

Los compañeros han podido visibilizar las propuestas. A diferencia de los dos candidatos oficialistas, que hay una discusión entre ellos negándose y no haciéndose cargo de la situación. Creo que lo que también está pidiendo la sociedad es que la política deje de pelearse entre ellos y que diga qué es lo que quiere hacer y de qué manera.