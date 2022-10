Nació la liga de partidos promineros de Mendoza

Así, el empresario Julio Totero, vicepresidente de Asinmet, y que en las últimas elecciones fue candidato a legislador; fue elegido presidente de esta confederación.

https://twitter.com/mid_mendoza/status/1582924283247935488 Junto al Partido Federal, el Partido Tercera Posición, Alternativa Republicana Federal y Comunidad Organizada lanzamos la Confederación "Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza". pic.twitter.com/qaP0f8TG1F — MIDMendoza (@mid_mendoza) October 20, 2022

“Mendoza no tiene vector de crecimiento. Está estancada y no tiene horizonte sino cambia su matriz productiva. El desarrollo y la generación de empleo genuino son nuestro norte. Somos defensores del medio ambiente pero también del progreso. No hay que ser fundamentalista del medioambiente, eso nos prohíbe desarrollarnos”, sostuvo Totero.

“De una vez por todas los mendocinos debemos decirle si a las cosas. Sí a los buenos salarios, sí al desarrollo y sí a mejorar nuestra calidad de vida”.