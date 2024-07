Milei volvió a postergar la apertura del cepo al dólar

“La pregunta es: ¿Tener déficit fiscal, hace a una macroeconomía ordenada? No. ¿Tener pasivos remunerados generando 10 puntos de déficit fiscal al término del PBI hace una macro ordenada? No. Cerramos todo eso. En la medida que se ordena la macroeconomía, va a empezar a converger la tasa de inflación con la tasa de devaluación... De hecho, no estamos tan lejos", aseguró el presidente Milei.