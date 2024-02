Milei presentará un proyecto de ley para penar la emisión monetaria para financiar al Tesoro

"Con una ley que vamos a estar enviando al Congreso vamos a definir al señoraje como delito penal" , sentenció. El objetivo, adelantó, es "que no se pueda emitir dinero para financiar al fisco". Y apuntó contra el kirchnerismo, a quienes acusó del "delirio de haber emitido más de 20 puntos del PBI".

Javier Milei adelantó que buscarán penar la emisión monetaria

El proyecto será enviado en el corto plazo, pero el mandatario no dio fechas. "Lo vamos a mandar cuando estemos en condiciones de abrir el mercado, cuando terminemos de sanear el BCRA y armar la base de competencia de monedas con el peso", expresó.

La decisión del gobernante se enmarca dentro del plan de ajuste fiscal con el que pretende reducir el poder adquisitivo del salario, corroer el consumo y, como consecuencia, derrotar a la inflación.

El objetivo del mandatario es reducir el gasto público a punto tal que el Estado nacional pueda solventar su funcionamiento con recursos propios, sin la necesidad de recurrir a la emisión de dinero por parte del BCRA.

"Tenemos un fuerte compromiso en el plano fiscal, el déficit cero no se negocia", reiteró una vez más el presidente, y añadió: "Si tienes déficit cero no tomás más deuda. Al no tomar más deuda, la relación deuda - producto se vuelve constante o decreciente y la contrapartida de eso es que te volves más solvente".

De todas maneras, al ser un proyecto de ley deberá ser discutido en el Congreso, donde el presidente no ha tenido una buena recepción en los primeros meses de gobierno, y al que consideró como "un nido de ratas", calificativo que le valió el repudio de diputados y senadores.

Qué dijo Javier Milei sobre la inflación

El presidente Javier Milei anticipó que la inflación de febrero podría ubicarse por debajo del 15%. Además, consideró que la cifra significaría “un numerazo”.

“La primera semana de enero la inflación venía viajando a un ritmo de 3700% anual, en la segunda semana trepó a 7500%. No es una exageración, el dato de diciembre para el índice mayorista fue del 54% e interanual daba 17.000%. Estábamos en una hiper”, explicó Milei.

“Estamos sorprendidos porque, a pesar de tener un arrastre estadístico de 6 o 7 puntos, en enero (el Índice de Precios al Consumidor que difunde el INDEC) dio alrededor de 20% y si le sacas el arrastre quedaría por debajo del 15% en febrero”, completó.

En rigor, la inflación de enero fue de 20,6% y acumuló 254,2% en los últimos 12 meses. El dato significó una desaceleración con respecto a diciembre, que había marcado un máximo mensual de 25,5%.

En palabras del Presidente, “hoy tenemos una recomposición de precios relativos y la inflación va a seguir bajando. Como expresión de deseo, queremos llegar a mitad de año con un dígito”.

“A la gente siempre le dije la verdad. Nunca ganó un candidato que en campaña decía que iba a ajustar. Lo hicimos nosotros porque tuvimos el coraje de hacerlo. Dicen que tenemos mucho de licuadora y poco de motosierra. Piensan que eliminar la obra pública es licuación, pero es motosierra. Eliminar las transferencias a las provincias también es motosierra”, cerró Milei.