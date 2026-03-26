Mendoza busca posicionarse en el mundo con minería e hidrocarburos como ejes clave

El subsecretario de Relaciones Institucionales del Gobierno de Mendoza, José María Videla Sáenz, participó en una reunión con el canciller Pablo Quirno.

La provincia de Mendoza busca avanzar en construir su propio protagonismo en la agenda internacional, con foco en comercio, inversiones y apertura de mercados.

La reciente participación de funcionarios provinciales en un encuentro sobre política exterior y desarrollo comercial volvió a poner en evidencia una tendencia que se consolida: la provincia busca insertarse de manera activa en el escenario global , más allá de los canales tradicionales.

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El encuentro, organizado por la Fundación Libertad, reunió a funcionarios, especialistas y dirigentes para debatir sobre acuerdos internacionales, exportaciones y vínculos comerciales.

Mendoza viene sosteniendo una política de apertura hacia el exterior desde hace varios años. La provincia ha participado en misiones comerciales, foros internacionales y espacios de discusión sobre inversiones, con el objetivo de posicionar su perfil productivo en mercados globales.

Claves del modelo que impulsa Mendoza

La estrategia internacional de Mendoza se apoya en tres ejes principales. Por un lado la apertura de mercados donde la provincia busca ampliar destinos para sus exportaciones, especialmente en sectores como el vino, la agroindustria y la energía. Atracción de inversiones con proyectos vinculados a la minería, el petróleo y la infraestructura, en los que intenta captar capitales extranjeros que permitan dinamizar su economía. E integración regional, centrado en los pasos internacionales con Chile y la conexión con el Pacífico, que aparecen como piezas clave para mejorar la logística y facilitar el comercio exterior.

El impulso hacia el exterior es una necesidad económica. Como provincia exportadora, Mendoza depende en gran medida de su capacidad para colocar productos en otros mercados.

En ese contexto, la diversificación de destinos y la generación de vínculos internacionales aparecen como herramientas clave para sostener y ampliar su matriz productiva.

Además, en sectores como la minería o la energía, el acceso a financiamiento externo resulta central para el desarrollo de proyectos de gran escala.

Foco en minería, hidrocarburos y apertura de mercados

En el marco del encuentro, el subsecretario de Relaciones Institucionales de Mendoza, José María Videla Sanz, mantuvo un desayuno de trabajo con el canciller Pablo Quirno, donde se abordaron las perspectivas de la política exterior y su impacto en la provincia.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue el potencial de sectores estratégicos como la minería, los hidrocarburos y las economías regionales, con especial impacto en la vitivinicultura y la producción agrícola mendocina.

Además, repasaron el estado de los acuerdos internacionales en marcha, entre ellos los vinculados al Mercosur, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), junto con la apertura de nuevos mercados como India y los países del sudeste asiático (ASEAN).

Embed - José María Videla Saenz on Instagram: "Compartí un desayuno de trabajo con el canciller Pablo Quirno, donde hablamos sobre el avance de la política de relaciones exteriores y lo que viene para Mendoza. Conversamos especialmente sobre las oportunidades que se abren para nuestra República en sectores clave como la minería, los hidrocarburos y nuestras economías regionales, que favorecerán la vitivinicultura y la producción agrícola mendocina. También repasamos los avances en acuerdos con Mercosur, la Unión Europea y EFTA, así como la apertura de mercados como India y los países de ASEAN, que representan nuevas oportunidades concretas para el crecimiento de Mendoza. Agradezco a @fundacion_libertad por la gran oportunidad." View this post on Instagram

Estos vínculos aparecen como oportunidades concretas para ampliar exportaciones y consolidar la inserción de Mendoza en el comercio global, en línea con la estrategia que la provincia viene desarrollando en los últimos años.