Massa-Milei: un análisis de la composición del voto de cara al balotaje

Dentro de tres semanas, los argentinos iremos por última vez este año a emitir nuestro voto. Sin embargo, si bien las elecciones son un momento clave para la democracia argentina, esta fecha en particular definirá modelos de país diferentes .

"Fue grande la sorpresa en primer lugar por los resultados de las PASO y por la inestabilidad cambiaria vivida los días previos a la elección del 22 de octubre. Sin embargo, las mediciones de los días previos mostraban a Milei estancado en valores similares a los de los meses anteriores y a Massa creciendo producto del protagonismo personal que le imprimió a la campaña", dijo D'Angelo.

Para el sociólogo, los resultados del domingo se explican por una mayor concurrencia de votantes en las elecciones generales (tres millones más que en las PASO). A su vez, esto se suma a la caída del voto en blanco a la mitad.

Quiebres y reposicionamientos: de anticasta a antiperonismo

Durante la última semana, Juntos por el Cambio vivió momentos de tensión y se habló hasta de una posible ruptura en la fórmula creada por Mauricio Macri, luego de la alianza de Patricia Bullrich con Javier Milei. Para D'Angelo, "Juntos por el Cambio se va a dividir".

"Pero es una crisis que se viene observando desde hace un tiempo con la interna que se vivió en las PASO y que se terminó de concretar con el tercer puesto de Bullrich en la elección general", dijo.

Y agregó: "Lo que ocurre a nivel dirigencial no se reproduce en forma mecánica en la sociedad, pero seguramente una parte importante del electorado que no le gusta la figura de Milei decida votar en blanco o no concurrir a votar al balotaje. Veo más difícil que en forma masiva voten a Unión por la Patria".

Para el sociólogo y analista político, "es paradójico que esta crisis de Juntos por el Cambio a nivel nacional se de en simultáneo al triunfo de esa fuerza política para Gobernador en varias provincias donde predominaba el justicialismo como San Luis, San Juan, Santa Fe".

En ese contexto, aseguró que el balotaje será un "mano a mano", donde "un tercio de los electores que no votó ni a Massa ni a Milei va a elegir pensando en cuál le genera menos rechazo, que en aspectos positivos del candidato".

"Los que se inclinen hacia Massa pueden llegar a hacerlo por rechazo a la figura de Milei y por la posibilidad de perder derechos sociales o laborales conquistados con muchos años de lucha. Algo de esto ya sucedió el 22 de octubre pasado", dijo D'Angelo.

"En el caso de Milei, por rechazo hacia el peronismo como espacio político histórico", expresó.

"Al arreglar con Macri y Bullrich queda de lado el discurso anticasta y se transforma en una variante nueva del antiperonismo en el país. Y remarcando los errores cometidos en los últimos 4 años".

Para el sociólogo, el candidato de La Libertad Avanza expresa el enojo de muchos argentinos hacia los últimos 8 años de gestión nacional, donde no se resolvieron las diferentes demandas de la sociedad. "Es cierta esperanza o creencia sobre el que nunca gobernó. Eso explica que muchos de sus votantes aunque no compartan muchas de sus propuestas o tengan cierta desconfianza lo elijan igualmente", dijo.

Sin embargo, explicó que su figura "pone en duda no solamente el modelo democrático de los últimos 40 años, sino que considera que Argentina empezó a decaer en 1916 cuando empezó a existir el voto popular en nuestro país".

Una sociedad preocupada

La pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación, sumada la volatilidad en el precio del dólar son dos elementos que mantienen preocupados a los mendocinos en particular, y a la sociedad argentina, en general. Sin embargo, para D'Angelo se percibe "cierta esperanza que esta situación se modifique a partir del 10 de diciembre próximo, cuando haya finalizado el proceso electoral y asuman los nuevos funcionarios nacionales y provinciales".

"El desencanto social y político se expresa, entre otras cosas, en que ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández, los dos últimos presidentes, han podido volver a presentarse como candidatos", explicó.

Para el sociólogo, los argentinos enfrentaremos "semanas difíciles, con mucha volatilidad". Además, remarcó que "seguramente Massa tomará alguna medida nueva que amortigüe el aumento de los precios" y, desde el punto de vista político, se verá "una campaña intensa porque no está nada resuelto".

En este contexto, consideró fundamental que los argentinos "vayan a votar y que convenzan a otros de hacerlo".

"La política es una herramienta muy importante que influye en nuestra vida cotidiana y de la cual podemos ser protagonistas. No podemos dejar que la manejen solamente los grandes grupos económicos o el poder financiero".