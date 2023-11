Massa a Medios Andinos: "Que no se sorprendan si algún radical mendocino se suma a mi gabinete"

El ministro de Economía habló a dos semanas del balotaje del 19 de noviembre y se explayó sobre las propuestas de la coalición que integra, el plan para aumentar las exportaciones - con particular atención sobre la provincia - y su objetivo de liderar un gobierno de unidad nacional.

Nosotros, que planteamos al Estado cuidando a los más vulnerables; ellos que plantean la eliminación de los subsidios, con lo cual la boleta de luz de un mendocino pasa a valer dos veces y media más; o el litro de nafta vale 800 pesos en esa cuenta de precios liberados

Son dos formas de mirar la Argentina. En esa Argentina que plantean ellos entran 4 o 5 millones de argentinos y el resto están afuera.

- Faltan solamente dos semanas para el balotaje. ¿Qué se le puede decir a los argentinos o qué propuestas son claves en este momento cuando falta tan poco para la elección?

Desgraciadamente en los dos debates fui a proponer cuáles eran los caminos, mientras que el resto no se planteó proponer. Creemos que la salida de la Argentina es a través del aumento de las exportaciones, por eso le bajamos las retenciones no solo a la vitivinicultura, sino a todas las economías regionales.

Por eso, a partir del 1° de enero todas las exportaciones no pagan impuestos internos o incrementales. Además, consolidamos todo el complejo de desarrollo de hidrocarburos, mineros y de desarrollo en el norte, porque entendemos que gran parte de la salida adelante de la Argentina es generar más dólares de los que consume, y además defendiendo un sistema de valores: la educación pública gratuita es irrenunciable. Esto del arancelamiento educativo y universidad paga es un suicidio, porque a la pobreza se la combate con educación. Es una contradicción decir que querés erradicar la pobreza y cobrar la educación. Es parte de las contradicciones que estamos discutiendo hasta el 19.

Entrevista a Sergio Massa, visita a Mendoza, candidato a presidente elecciones 2023 Foto: Cristian Lozano

- Señalaba la importancia de incrementar las exportaciones. En ese camino, ¿qué se piensa para adelante y qué rol cumple Mendoza?

El más importante es la eliminación de todos los impuestos internos nacionales desde el 1° de enero para todas las empresas exportadoras, respecto del incremental de importación. Además, la simplificación tributaria: no puede ser que una pyme mendocina tenga que hacer un curso porque tiene cuatro, cinco, seis vencimientos. Después, pasar los planes sociales al trabajo - ya saqué el decreto - y nos va a permitir aumentar la posibilidad de tomar trabajadores por parte de la producción mendocina, sobre la base de que el Estado paga como base del salario el plan y el empleador pone la diferencia.

- Cumple el rol de candidato y ministro. Ha estado muy cerca de todos los detalles de la cartera económica. ¿Qué se puede esperar para después del 19 de noviembre?

Si Argentina elige el camino de la consolidación de un proyecto exportador, lo que vas a tener es el final de la incertidumbre política liberando las potencias de la economía.

Si eligen la dolarización, vas a tener a los trabajadores viendo drásticamente reducida su capacidad de compra. Un trabajador que hoy cobra 150 mil pesos va a pasar a cobrar 47 dólares, pagando una boleta de luz de 14 dólares

Entrevista a Sergio Massa, visita a Mendoza, candidato a presidente elecciones 2023 Foto: Cristian Lozano

- Uno de los problemas más grandes que ha tenido la Argentina en el último tiempo es la inflación, pero también la redistribución del ingreso. ¿Qué es más relevante en los próximos años?

La lucha contra la inflación la vamos a ganar aumentando las exportaciones, porque eso fortalece tu moneda. La inflación es devaluación, es pérdida del valor de tu moneda. En el caso de la redistribución del ingreso, en el gobierno de (Mauricio) Macri perdimos veinte puntos, en la pandemia perdimos tres puntos más. En los últimos doce meses recuperamos casi cuatro puntos: la eliminación del impuesto a las ganancias y la devolución del IVA juegan un papel central; pero todavía falta mucho. Tenemos que tener la capacidad de mejorar salarios, bajando impuestos, subiendo la participación del trabajo en las paritarias, en la rentabilidad económica de cada sector y eso traducido en mejores salarios.

- Antes de las generales hubo un cimbronazo por una corrida cambiaria. ¿Hay especial atención por si puede pasar un efecto similar con un factor externo en las próximas dos semanas?

Yo estuve en Mendoza en esos días y conté que iba a haber detenciones y dije que había una ramificación acá en la provincia. Hay detenidos, uno es de una familia muy activa en el mundo económico mendocino.

Van a seguir las detenciones, el lunes se levanta el secreto de sumario y se va a conocer cómo armaban la suba ficticia del dólar poniéndose de acuerdo entre varios operadores. ¿Por qué los quiero presos? Porque no tengo forma de lograr que le devuelvan a la gente la diferencia de un dólar que bajó trescientos pesos en dos semanas

Entrevista a Sergio Massa, visita a Mendoza, candidato a presidente elecciones 2023 El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, habló en exclusiva con Medios Andinos a dos semanas del balotaje. Foto: Cristian Lozano

- Mencionó varias veces que buscará un gobierno de unidad nacional. ¿Cómo se recorre ese camino?

Dialogando con todos. Puedo tener muchas diferencias o coincidencias con distintos actores. Hoy me reuní con el gobernador (Rodolfo Suarez), le di 3.500 millones de pesos para permitirle a los mendocinos enfrentar las pérdidas que representaron los incendios. No es un gobernador de mi signo político, y hablo permanentemente con todos los actores de otras fuerzas políticas, porque la Argentina se construye con diálogo y no con venganza ni con odio. Es muy importante tratar de transmitirle a cada argentino que el 10 de diciembre empieza un gobierno de unidad nacional, en el que nadie se puede sorprender si algún radical mendocino termina integrando mi gabinete.

- Desde el otro sector se habla de ponerle un fin al kirchnerismo. Más allá de los espacios políticos, ¿qué piensa sobre que un espacio quiera frenar a otro espacio político?

Son lógicas. Yo pertenezco al Frente Renovador, es uno de los espacios de nuestra coalición y es muy raro, porque los mismos que denostan al candidato del Frente Renovador a nivel nacional le pidieron en dos elecciones seguidas que los acompañe en Mendoza. Son partes de las contradicciones del discurso que muchas veces tiene que ver en cómo se destruye al otro y no en cómo se gana una elección.

