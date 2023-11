Marina Calabró rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei

Sin explicar de qué estaba hablando, Jorge Lanata le preguntó a su compañera de Lanata sin Filtro "¿Vas a agarrar? ". Pero Marina con su respuesta dio a entender que no estaba dispuesta a ocupar el lugar que hoy tiene Gabriela Cerruti.

entrevista Fernández: "No me siento responsable de la derrota de Massa"

"No agarra entonces. ¿Sabe qué pasa? Nosotros ya metimos dos diputados y una primera dama. Metimos a Marcela Pagano, a Martín Tetaz y a Fátima Florez. Entonces, podríamos meter también una nueva portavoz. Pero bueno, acá me están diciendo que no", dijo Lanata, ya poniéndole nombre a la propuesta.