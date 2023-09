Marcos Calvente: "Mi intención es que el equipo de Guaymallén siga"

Este 24 de setiembre se realizarán las elecciones 2023 provinciales y, además de votar por el futuro Gobernador de Mendoza, se elegirán intendentes/as en once comunas. Entre estas, se encuentra Guaymallén, la más populosa y la que por su importancia en el padrón define los comicios.

A fines de 2015, cuando Marcelino me invita a ser parte del equipo de gestión decidí aceptar y dejar mi carrera en el ámbito privado como ingeniero. Siempre creí que la política es una herramienta para generar cambios. Yo nací en San Rafael, pero desde muy chico vine a Guaymallén y crecí acá. En 2015 el departamento estaba en una condición deplorable y pensé que era la oportunidad de hacer algo y Marcelino representaba todo lo que necesitaba el departamento.

Al llevar adelante una gestión empezás a percibir el impacto que genera en la calidad de vida de los vecinos. Cuando volvió a postularse Marcelino, decidí continuar. Yo me siento coautor y con mucha injerencia en la definición de los planes y de la hoja de ruta que está marcada.

A este punto se llegó por dos condiciones: por el liderazgo de Marcelino y por un equipo que supo seguir el rumbo que se definió. Mi intención es que ese equipo siga, la hoja de ruta está marcada y solo cambia el protagonista.

Marcos Calvente, candidato intendente guaymallen.jpg El candidato a intendente de Guaymallén por Cambia Mendoza, Marcos Calvente, contó su plan de gobierno y las expectativas para estas elecciones 2023. Foto: Yemel Fil

- ¿Qué pensás que le falta al departamento?

Siempre le exigimos al Gobierno nacional políticas de largo plazo. Hoy Guaymallén tiene esa oportunidad: es la primera vez que se sostienen ocho años de gestón de un mismo intendentes y que hay posibilidades altas de que haya una continuidad. Es un valor agregado.

Esa continuidad de políticas públicas es una de las propuestas de Cambia Mendoza en Guaymallén, pero también mejorar lo que no hemos hecho. Por ejemplo, hemos hecho obras que por su magnitud o cantidad de obra pública ejecutada son inéditas, son 12 o 16 meses de molestias y modificación de la calidad de vida de los vecinos. Bueno, eso hay que comunicarlo con un tiempo de antelación suficiente para que los vecinos se adapten porque van a tener complicaciones para ingresar con sus autos al garage, locales comerciales que van a ver resentida su actividad. Y ahí hay que generar alguna intervención puntual para amortiguar el golpe.

Después, con respecto a los programas, que son muy buenos como los que hay en salud, educación, cultura, desarrollo económico o trabajo para jóvenes les falta difusión. El alcance tiene que ser masivo y y que todos se enteren de los programas que tenemos disponibles.

No es que no hayamos elegido hacerlo, sino que teníamos que dar respuesta a otras necesidades que eran primordiales y que hacían a la dignidad de la vida de los vecinos, por ejemplo, se inundaban cuarenta barrios de Guaymallén. Durante seis años estuvimos de manera ininterrumpida construyendo cunetas y canales. Construimos 400 kilómetros de cunetas y canales, no hay ningún municipio en la provincia que haya construido tanto en dos gestiones.

- ¿Creés que se deben agilizar los trámites en el departamento?

Uno de los candidatos tiene una obsesión con la construcción de viviendas familiares y el desarrollo inmobiliario. Hay que trabajar para dar una dinámica, pero no solo eso. Hay un montón de trámites que se pueden agilizar, porque si se agilizan también la tramitación va a ser más barata. Un candidato habla de eliminar 36 tasas y no existen, tampoco existe la tasa de "libre deuda", es una aforo.

Si uno moderniza el Estado en el sentido más amplio de la palabra, ese trámite puede llegar a ser lo suficiente barato como para que no se tenga que cobrar ese y un montón de trámites, pero hay que modernizar el Estado y no solo digitalizarlo.

Hay todo un plexo jurídico que hay que revisar, hay ordenanzas que tienen 50 años de antigüedad. Para poder resolver ese problema tenés que conocer bien la Municipalidad, y nosotros la conocemos. Hay que optimizar los procedimientos administrativos y ahí incorporar la tecnología al Estado. Pero no se elige unilateralmente. Los candidatos no saben que estamos trabajando con los municipios del área metropolitana para actualizar el Código de la Construcción y que todas las obras privadas tengan la misma cantidad de inspecciones.

- ¿Qué expectativas tenés para la elección?

Esta etapa ha sido muy gratificante. He salido a hacer actividades de campaña y mucho ha sido hablar con los vecinos. He visto el impacto que han generado las obras y percíbi eso que era un dato que no lo tenía. Eso genera esperanzas y buenas expectativas para las elecciones porque la gente sabe cuál fue el punto de partida y dónde estamos parados ahora.

Evalúan nuestra gestión con hechos. Nunca hemos prometido nada en ninguna de las elecciones, solo nos hemos dedicado a hacer cosas. Creo que la gente se va a apoyar en eso para definir su voto. Creemos que con unos años más en esta línea Guaymallén va a pasar a ser el mejor departamento de la provincia y no va a tener nada que envidiarle a Godoy Cruz ni a Capital.