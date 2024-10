Los reparos de Alfredo Cornejo para presidir el Consejo de Mayo que le ofreció Milei

Al ser consultado, sobre esto, Cornejo dijo que "es una propuesta que me han hecho algunos ministros y el propio presidente de la Nación". "Me llena de orgullo que piensen en mi, algunos gobernadores que me han manifestado su apoyo. Es un tema bastante trabajoso pero quiero estar concentrado en la gestión de la administración provincial. Las 10 reformas del Pacto de Mayo requieren modificaciones de leyes, reuniones, y yo no tengo tantas ganas de andar moviéndome por reuniones", dijo Cornejo.