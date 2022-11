Los ex intendentes que vuelven al ruedo alineados a Massa

Tiempo atrás el referente local del Frente Renovador era el actual diputado y ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso, pero optó por quedarse en el oficialista frente Cambia Mendoza, y Lizana supo cómo liderar el movimiento emergente. Así, hoy logró sumar a nombres conocidos como los de los ex intendentes Ricardo Pont (Tunuyán), Rubén Miranda (Las Heras) y Vicente "Chicho" Russo (San Rafael), que se suman a otros dirigentes peronistas, como lo son Claudio Díaz (ex legislador y referente del sindicato vial), el ex concejal y diputado Sandre Maza (Junín), entre otros, como Pablo Cazabán, quien no ocupó cargos pero si militó activamente dentro del peronismo.

WhatsApp Image 2022-11-10 at 10.47.37.jpeg El nuevo massismo mendocino, con la presencia de varios ex intendentes.

La adhesión a este espacio significa para algunos la vuelta a la política desde un lugar al que le atribuyen una visión más cercana a la realidad de la Provincia. "Yo dejé la política hace muchos años y me dediqué a la actividad privada. Cuando Gabriela (Lizana) convocó a que se sumen desde distintos sectores lo hice porque fue un pedido para que le ayudemos a generar una opción para Mendoza", relató Ricardo Pont.

"La situación es bastante difícil. El sector productivo está atravesando una situación grave y frente a todo esto tenemos la necesidad de acercarnos a colaborar", agregó y aclaró: "Lo hacemos sin pretensión de un cargo". "Se está armando una corriente para una nueva gesta con el objetivo de seguir transformando Mendoza", señaló.

Si bien la figura que lidera este espacio es Massa, desde Mendoza destacan como figura clave a Lizana: "Es muy activa. Nos atrajo sobre todo ella porque tiene una visión muy clara de la situación de la provincia y de lo que hace falta. Nos encolumnamos detrás de ella que es quien está liderando el equipo".

Además, Pont explicó los motivos de la vuelta a la política pero desde un espacio distinto al que formaron tiempo atrás: "Los que somos de la vieja guardia pedimos permiso para sumarnos porque tenemos la necesidad de colaborar, de aportar nuestra experiencia y visión. El peronismo cerró mucho sus puertas. Hoy no está discutiendo un proyecto para Mendoza. Tiene que hacer un replanteo".

"La convocatoria del Frente Renovador es a todo el que quiera, que se sume. Ya lo han hecho espacios políticos, empresariales y sindicales de todos los departamentos", aseguró Pont.