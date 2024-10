Las repercusiones en Mendoza tras el blindaje legislativo al veto de Milei

Hubo posiciones “neutrales” como la de las dos máximas autoridades del gobierno local. El gobernador Alfredo Cornejo señaló que, si bien no coincidía con el espíritu de la ley respecto a la indexación salarial, hubo “falta de pericia” de la gestión libertaria para evitar el conflicto, fundamentalmente en la negociación con los gremios docentes .

En la misma sintonía se expresó la vice Hebe Casado, quien afirmó que al gobierno nacional le falta “experiencia” para lograr acuerdos salariales con los sindicatos. No obstante, consideró que el Congreso “no puede obligar al Ejecutivo a inventar plata que no existe”.

Veto al financiamiento de universidades: qué dijo la política mendocina

En las redes sociales también hubo expresiones de dirigentes mendocinos. Como miembro del gabinete de Javier Milei, el ministro de Defensa Luis Petri celebró como “una gran noticia para el país” la ratificación del veto presidencial.

“Hoy no se debatió por la educación, la pelea fue por el sostenimiento de una de las cajas de la política a costa del equilibrio fiscal. ¡No se negocia el esfuerzo de los argentinos, no se negocia el equilibrio fiscal!”, escribió el funcionario de extracción radical.

No fue igual el planteamiento de la mayoría de sus correligionarios. El diputado nacional Julio Cobos, quien votó en contra del veto y apoyó en su momento la precandidatura a la gobernación de Petri, lamentó que “la defensa de la universidad pública no fue unánime y contundente”.

“Le dimos la espalda a nuestro pasado, a la historia que nos forjó y formó como profesionales, a la igualdad de oportunidades impulsada por una movilización social ascendente”, evaluó el exvicepresidente.

Por parte del peronismo, Anabel Fernández Sagasti disparó contra el mileísmo, al que “la educación de los argentinos y argentinas les importa nada”.

“Han roto un pacto fundamental de la sociedad argentina en torno a la educación pública como símbolo de igualdad y justicia. Han traicionado la voluntad del pueblo argentino a cambio de migajas. Serán recordados por mucho tiempo”, analizó, haciendo hincapié en las dos marchas universitarias de este año.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, destacó que “en Mendoza estamos orgullosos de las universidades que tenemos”.

“La defensa de la educación pública y de calidad no puede ser prenda de la especulación política que hoy muestran algunos. Se deben encontrar mecanismos para su correcto financiamiento, cuidando los recursos y permitiendo que el sistema educativo universitario sea el motor del progreso social, científico y tecnológico en nuestro país”, reflexionó.

También reflejaron el mismo sentimiento sus pares de Las Heras, Francisco Lo Presti; y Junín, Mario Abed.

Además, hubo definiciones desde la Legislatura. El presidente de la Cámara de Diputados Andrés “Peti” Lombardi planteó que el aval parlamentario al veto “es un paso atrás en un proyecto de país desarrollado, con progreso, igualdad de oportunidades y movilidad social”.

“Es dar la espalda a la enorme trayectoria de la educación argentina, la que nos hizo referentes en el mundo y permitió que miles de argentinos pudieran convertirse en los primeros profesionales de muchas familias”.

Continúa la toma en el Rectorado de la UNCuyo

La situación que inició anoche tras la votación de la asamblea estudiantil interfacultades continúa hasta las 16 del jueves, cuando se producirá una nueva marcha hacia la Legislatura, en defensa de la educación pública.

La medida de tomar el Rectordo de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) se suma al paro de actividades que encabezarán mañana los docentes y no docentes universitarios de Mendoza y el país.