Larreta se juntó con los radicales de Mendoza: qué dijo de Suarez como su candidato a vice

Si bien el radicalismo mendocino tiene mejor relación Patricia Bullrich, la opción de Larreta/Suarez en una boleta de Juntos por el Cambio (JxC) no está descartada. “Rodolfo es un gran, gran gobernador, pero si hubiera una conversación sería con el radicalismo; no soy yo quien tendría que quién me acompañaría”, manifestó el jefe de Gobierno porteño.