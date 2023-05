La Unión Mendocina presentó su candidato en Luján y estalló contra la oposición: "Son prepotentes"

En el cierre resaltó que "Mendoza necesita y se merece un gobernador como Omar De Marchi".

Posterior a su discurso, quien habló fue el precandidato Esteban Allasino, quien con euforia enfatizó: "Somos el tercer capítulo y agradezco al equipo, espero estar a la altura".

Nadie nos regaló nada, todo lo hicimos nosotros. Lo hicimos escuchando a los vecinos Nadie nos regaló nada, todo lo hicimos nosotros. Lo hicimos escuchando a los vecinos

WhatsApp Image 2023-05-12 at 20.54.07.jpeg Esteban Allasino Foto: Cristian Lozano

"Hay lujaninos que esperan el pavimento, la plaza y las cloacas. Hay que llegar a todos los sectores del estado", describió en su alocución y enfatizó: "Hay que reventar las urnas para que no hayan expectativas. Hay que dar el paso en la provincia y eso lo hace el Omar".

Acto de campaña dentro de la presentación

Por supuesto, en año electoral y con una fuerte diferencia entre candidatos de distintos partidos políticos, no se perdió la oportunidad de largar dardos para Cambia Mendoza.

Jorge Difonso subió al escenario y resaltó las diferencias que hay con Alfredo Cornejo y exclamó: "Cornejo pelea con La Cámpora y los quilombos se quedan sin resolver. A (Daniel) Orozco dentro del mismo espacio le hacen zancadas. El cornejismo es el kirchnerismo mendocino", resumió.

WhatsApp Image 2023-05-12 at 20.59.54.jpeg Jorge Difonso. Foto: Cristian Lozano

"Nos juntamos todos y decidimos cambiar, esto se puede hacer mejor. Es una patriada que comenzó en Luján y necesitamos a Omar De Marchi como gobernador de Mendoza", repitió Difonso.

Por último, quien cerró el acto fue Omar De Marchi. En su discurso felicitó, nuevamente, a Sebastián Bragagnolo por la transformación del municipio y describiendo que en plena pandemia "mientras otros dormían, Sebastián trabajaba, por eso la transformación que hay en Luján".

Vamos a buscar al mejor intendente no al mejor candidato Vamos a buscar al mejor intendente no al mejor candidato

"Las cosas no se cambian enojados, llorando, las cosas cambian con alegría. Vivimos en la provincia más linda. Mendoza es impresionante y no estamos bien. Mendoza tuvo una gestión donde hubo cosas buenas. Cambia Mendoza hizo cosas interesantes y se empezó a deshilachar. Ya no era un equipo; era la prepotencia, las descalificiones. No nos van a llevar a los pechones", describió en su discurso el precandidato a la gobernación.

WhatsApp Image 2023-05-12 at 21.09.27.jpeg Omar De Marchi Foto: Cristian Lozano

Además, aprovechó la ocasión para mencionar los tres ejes de su campaña: educación, viviendas y empleo. En relación a este último mencionó que " no es razonable el 42% de pobreza y la otra mitad está un poquito menos pobre".

Con el tema de la educación describió que los docentes no son reconocidos. "Dicen que existen ahorros y no pueden contener al sistema más cálido, que son los docentes. Vamos a trabajar para eso, vamos a revisar el ítem aula. Hay que contener y no plantear medidas como comisario".

"Vamos a trabajar en la vivienda. También lo hicimos con el Bajo (Luján); nadie nos creía y le dimos dignidad a los lujaninos que la pasaban mal", cerró.