La educación de Larreta: 190 días de clases; ítem aula y declarar la emergencia

Acuña en diálogo con la prensa detalló que “no hay una Argentina posible si no hacemos una revolución de la educación . Con Ulpiano (Suarez) compartimos los valores, los principios y sabemos lo que hay que hacer. Tenemos una propuesta electoral para que finalmente se derrote al pupulismo que implementó el kirchnerismo y podamos salir de este modelo que no nos permite crecer y que hace que nuestros hijos y jóvenes quieran irse”, describió la funcionaria.

La escuela no se puede cerrar y quien decide no trabajar, no cobrará. Aquel que trabaja tiene que cobrar diferente. La escuela no se puede cerrar y quien decide no trabajar, no cobrará. Aquel que trabaja tiene que cobrar diferente.

“Lo segundo que es innegociable son los 190 días de clases. Hemos naturalizado que se pueden perder días y no pensamos que cada día en la escuela hace la diferencia. El gobierno nacional debe entender que en todas las provincias tienen que tener una educación de calidad”, resaltó Acuña.

Y el tercer punto se enfocó en los docentes, donde detalló en profesionalizar la carrera de los trabajadores de la educación. “No hay transformación en las aulas sino ponemos a los docentes en el lugar que corresponde”.

El rol de la familia en la educación

“La escuela no tiene posibilidades de hacer lo que tiene que hacer sin una familia presente. Hablamos desde su rol y sus responsabilidades. No queremos que se dediquen a enseñar, para eso están los docentes. Pero si tienen que acompañar en los procesos de aprendizaje de sus hijos”, explicó la ministra de Educación de CABA.

“Hay que hacer un cambio de valores. Hoy tenemos familias que hacen dos generaciones que viven del subsidio del Estado. Familias donde no han visto ni a sus padres ni a sus abuelos trabajar. Cuando eso pasa en las casas, no hay rutinas, no hay hábitos e incluso sucede que los niños no vayan a las escuelas”, declaró.

Por último resaltó la importancia de los planes sociales pero con obligaciones parentales más allá del derecho. “Con respecto a los planes sociales, cuya prestación obligatoria tiene que ser la escolaridad de sus hijos. En la Ciudad lo hicimos, las familias que no mandaba a sus hijos a la escuela pierden los planes sociales. Es el derecho de los chicos y la obligación de los padres”.

Ítem aula en todo el país

La funcionaria resaltó la óptima implantación del Ítem Aula en Mendoza y finalizó: “Es una herramienta que es coherente con quien hace las cosas bien. Nosotros valoramos esta herramienta porque tiene que ver con darle un incentivo a quien hace las cosas bien”.

