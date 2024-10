La controversial medida que analiza Javier Milei tras el veto a la ley de educación.

Guillermo Francos , jefe de Gabinete de Javier Milei , además de opinar que la educación públ ica debe ser paga para los extranjeros , expresó que la salud pública también debería serlo . También dijo que el presidente no mide los costos políticos de sus decisiones ya que no es un “político clásico que mide los costos que puede tener una medida” .

¿Es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios? ¿Es justo que estemos dando servicios a extranjeros cuando no podemos asistir a los propios?

Con respecto al pago que deberían ejecutar los extranjeros al atenderse en hospitales públicos del país, el representante del Gobierno de Milei expresó: "Tenemos que ser justos con los argentinos a los que le debemos dar todos los servicios que se puedan y a los extranjeros abrirles las puertas, pero que se hagan cargo del costo de su educación y de su salud, porque hemos sido muy generosos".

Francos y la posición de Javier Milei con respecto al veto

El presidente vetó la ley de financiamiento universitario porque no "contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento". La oposición y la comunidad universitaria no tardaron en mostrarse en contra de lo expresado por Milei, ante esto, Guillermo Francos manifestó que "lo que el Gobierno pretende es clarificar a donde se invierten los fondos del Estado, y si se hace o no con eficiencia".

Para finalizar, dijo que Javier Milei busca que "exista un gasto responsable" y que sus medidas no son pensadas analizando si gana o pierde políticamente porque, según Francos, el presidente no es un “político clásico que mide los costos que puede tener una medida”.