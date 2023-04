La Coalición Cívica no estará en Cambia Mendoza: guiño para De Marchi

En las últimas horas, Quattrini aseguró que ha tenido comunicaciones con algunas personas del radicalismo y acotó: “ Me parecen un poco patéticas las situaciones porque me hablan y me dicen ‘y ahora cómo seguimos, teníamos un ofrecimiento pero se nos quemó la hoja de ruta’ ”, relató.

La intervención del Partido, No me sorprende, fui Yo quien la pidió, Coalición Cívica gana autonomía. Este es un primer gran paso para discutir y tomar las mejores decisiones de cara a las elecciones. Que se entienda, no somos soldados ni lavandina de nadie.

Siento que el radicalismo subestima a las personas y a su inteligencia. Después de que nos juntamos para firmar nunca más se volvieron a comunicar

Según el presidente, había una buena relación y predisposición para con el radicalismo pero no era recíproco. “Nunca hubo feedback, ellos solo querían el sello. La última vez que hablé con Tadeo (García Zalazar) se habló de las posiciones, y hasta se atrevieron a decir que ellos querían conocer quiénes eran nuestros candidatos para saber si los aceptaban. Una discriminación”, enfatizó Quattrini.

firma acuerdo cambia mendoza, tadeo garcía zalazar El día que la Coalición Cívica firmó integrar Cambia Mendoza en las elecciones desdobladas Foto: Cristian Lozano

Si no pasa el filtro de (Alfredo) Cornejo y de su mesa chica no tenés espacio; ellos elijen los candidatos y todo se hace a dedo Si no pasa el filtro de (Alfredo) Cornejo y de su mesa chica no tenés espacio; ellos elijen los candidatos y todo se hace a dedo

Para finalizar, Marcos Quattrini aseguró que (Lilita) Carrió va a decidir dónde van a estar, pero aseguró que no será adentro de Cambia Mendoza. Y agregó que están teniendo charlas con Omar De Marchi.