La Ciudad de Mendoza espera un gesto en su reclamo por fondos coparticipables

El año pasado, el intendente presentó un proyecto de ley en acuerdo con la administración de Rodolfo Suarez, pero el mismo no fue tratado y, ahora, desde la comuna esperan un guiño proveniente del gobierno de Cornejo.

El reclamo de Ulpiano Suarez

Con el inminente envío a la Casa de las Leyes de una iniciativa para compensar a comunas que fueron perjudicadas por la actualización del coeficiente de equilibrio del desarrollo regional de la coparticipación, el titular de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza aguarda que también se actualice el FC.

Si esto no ocurre, Suarez pedirá un pronto despacho para el reclamo realizado y, en el caso de que su solicitud no avance, recurrirá a la Justicia. "Hemos presentado alternativas para que no se pague toda la cifra en una sola vez, estamos abiertos al diálogo, pero buscamos que se reconozca el reclamo", aseguraron.