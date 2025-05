La CGT irá a la Justica por el DNU que limita el derecho a huelga

Consultado sobre la posibilidad de un paro general, Daer fue tajante: “Primero vamos a resolver lo judicial, después habrá diálogo. Pero por ahora no se evalúa una medida de fuerza nacional” . También descartó que haya consenso sindical para una protesta de ese tipo: “ No hay condiciones para un paro ”.

Sí planteó que las negociaciones salariales seguirán por sector, aún si el Gobierno insiste en un tope del 1% mensual en paritarias. “Si no homologan, se abrirán dos conversaciones: una para acordar y otra para cobrar”, resumió el líder de Sanidad.

Respecto a los decretos publicados el miércoles, Daer señaló que “no se originaron en el Ministerio de Trabajo ni en Capital Humano”, y denunció que no se conoce públicamente quién impulsa estas reformas, que, según dijo, no buscan generar empleo sino “restringir derechos y debilitar a los gremios”. “Lo único que crece es la informalidad. Hoy no hay voluntad política para discutir mejoras reales. Lo que deberíamos debatir es cómo repartir el trabajo y reducir la jornada laboral”, reclamó.

Finalmente, el dirigente cuestionó con dureza la resolución 34/25, que crea un registro de delegados sindicales dentro del Estado nacional. La medida, considerada por varios gremios como una “lista negra”, pone en riesgo los fueros sindicales y facilita el despido de representantes una vez que termina su mandato.

En ese marco, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anticipó que también presentarán una denuncia judicial. “Buscan reducir la representación en los lugares de trabajo y evitar resistencias a sus políticas. Es un intento desesperado para impedir que haya delegados frenando los ataques a los derechos laborales”, denunció tras encabezar una protesta frente al Ministerio de Economía.

Fuente: Perfil.com