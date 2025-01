Julio Cobos: "Milei dijo que iba a terminar con el kirchnerismo y está rompiendo al PRO y la UCR".

La frase que el ex gobernador de Mendoza y actual legislador nacional dijo en diálogo con RADIO ANDINA, es fuerte, y deja ver cuál es el escenario hacia el interior de su espacio político -la Unión Cívica Radical-, en un momento en el que se dirimen por acompañar al gobierno en las distintas iniciativas planteadas en para las sesiones extraordinarias en el Congreso o no; y la decisión de conformar una alianza con La Libertad Avanza o no.