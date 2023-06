Jujuy: en medio de protestas, se jura la reforma de la Constitución

JUJUY: habla GERARDO MORALES

"No se puede tomar una escuela, no se puede tomar un hospital y no se puede cortar calles y no se puede cortar rutas", señaló Morales al ratificar el artículo 67 de la reforma constitucional que fue aprobada la semana pasada por la Asamblea Constituyente y cuya jura está prevista para hoy.