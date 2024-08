Javier Milei y Luis Caputo cada vez más dependientes del impuesto PAIS

Nunca es triste la verdad lo que no tiene es remedio, y efectivamente la recaudación de julio ya no tiene remedio y es el fiel reflejo de que la actividad económica sigue planchada o incluso en descenso y que si no fuera por el sablazo que le aplicó al impuesto PAIS ni bien asumió (contradiciendo todos los preceptos libertarios) hoy Javier Milei estaría enterrado en un problema aún mayor.