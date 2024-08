Hebe Casado "suavizó" la visita de Lourdes Arrieta a represores

La vicegobernadora Hebe Casado "bancó" a la diputada nacional por La Libertad Avanza. Foto: Yemel Fil

"Por ahí hay nombres que uno no conoce o que desconoce. Ella es joven, no sé si los conocía o no los conocía", dijo la vice luego de la polémica desatada y las justificaciones aún más polémicas de la libertaria.

La palabra de Casado era buscada, teniendo en cuenta que en otras oportunidades ha hecho declaraciones que también generaron repudio respecto al periodo de la dictadura, como asegurar que "los desaparecidos no son 30.000". "La verdad que no me interesa meterme en esa pelea que por ahí están dando, que me parece infructuosa totalmente", señaló hoy para bajar el ruido al respecto.

También podes leer: La fuerza de Milei en Mendoza ¿dividida?: qué pasa con los diputados de La Libertad Avanza

Este miércoles Arrieta rompió el silencio que venía manteniendo respecto a la visita a los ex militares; y aseguró desconocer a quiénes estaba visitando. Tras esto, Casado pidió dejar el tema atrás "Estamos hablando acá de presente y de futuro, y estamos siempre volviendo al pasado. Y me parece una pérdida de tiempo y de energía innecesaria", sostuvo. La defensa de la vicegobernadora Hebe Casado a Lourdes Arrieta "Creo que tenemos que empezar a hablar de presente y de futuro, de dónde estamos parados hoy y lo que nos va a llevar a hacer las cosas bien. Entonces, seguir volviendo con lo que pasó cuando yo nací, me parece que es una ventana que tenemos que cerrar de una vez por todas y llegar a los consensos necesarios para empezar a trabajar para el futuro. Si no, es imposible avanzar", sostuvo. " Tenemos que pensar que hoy uno de cada dos chicos no come. Hoy uno de cada dos chicos tiene dificultades para vestirse. Hoy uno de cada dos chicos no sabemos si van a poder terminar la primaria o la secundaria. Entonces, dejémonos de perder el tiempo en historias pasadas y pensemos cómo resolver el presente y el futuro", lanzó. Hebe Casado minimizó el hecho: "Es lo mismo que una diputada nacional visite a un ex represor que a otro delincuente". "Las leyes son para todos iguales, es una causa juzgada y la verdad que se hacen visitas a los penales en forma permanente a diferentes delincuentes, gente que ha matado, gente que ha generado a veces problemas sociales muy graves o que ha generado corrupción y eso genera muchas muertes también", sostuvo. "Si yo lo haría, no. La verdad que no me gusta perder tiempo en esas cosas", cerró.