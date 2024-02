Guzmán cruzó a Milei y lo acusó de no tener un plan para bajar la inflación

El ex ministro de Economía Martín Guzmán cruzó a Javier Milei.

El exministro de Economía Martín Guzmán salió al cruce del plan económico de Javier Milei y advirtió que el modelo no busca bajar la inflación, sino ir hacia la dolarización . Además, cuestionó la ley ómnibus y rechazó el paquete de medidas anunciado por Luis Caputo. "La dolarización arruina la vida de las familias, destruye sueños", puntualizó en una extensa entrevista con Víctor Hugo Morales en AM750 .

“En Grecia, en 10 años, se fue el 6,2 por ciento de la población después de que comenzó la crisis. La dolarización destruyó familias, destruyó sueños . No a todos beneficia la dolarización, porque erosiona el sistema productivo”, dijo. Y señaló con tono pedagógico: “No hay soluciones simples a problemas complejos”.

Para Guzmán, lejos de la dolarización, “la solución es recuperar la moneda, no abandonarla”. “Ese es un camino que no es sencillo", admitió el ministro, que además reconoció en varios tramos del reportaje que el gobierno de Alberto Fernández no supo resolver asuntos clave. "Si se requiere ordenar las cuentas públicas, tener un sistema productivo más vibrante, que el Estado tenga un rol muy activo donde haya un ambiente con conocimiento e infraestructura”, agregó el economista.