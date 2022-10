Guillermo Moreno: "Venimos a mostrar el plan económico peronista"

El ex secretario de Comercio Interior durante parte de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y titular del partido Principios y Valores, Guillermo Moreno , visitó Mendoza y dio una entrevista exclusiva con Medios Andinos . "Venimos a mostrar el plan económico peronista" , afirmó.

Muy crítico de la gestión de Alberto Fernández, el dirigente sostuvo que el debate (no solo en Argentina sino en el mundo) es entre el capitalismo de la producción y el trabajo y el financiero. " El futuro somos los nacionalistas, y el peronismo es un nacionalismo de inclusión ", expresó.

Junto a esto, se refirió a la base de la charla que brindó el viernes en el centro cultural de ATSA, denominada "Una Mendoza industrial en una Argentina industrial". "Nosotros decimos que este plan económico es surgido de la doctrina del movimiento nacional justicialista. Basado en esa doctrina, esta es la política económica que hay que hacer en la Argentina para tener una Patria grande con un gobierno feliz, que obviamente no es el de Alberto Fernández que él se definió como socialdemócrata", expresó.

WhatsApp Image 2022-10-28 at 13.01.56.jpeg Guillermo Moreno estuvo en Las Heras y dio una charla.

"Los dos últimos gobiernos han hambreado al pueblo: el de Macri y el de Alberto. El problema es que los que tenían hambre hasta le daban cierta lógica que Macri tuviera un gobierno que hambreaba al pueblo, porque es Macri. El problema es ahora: si no venimos los peronistas a decirle a la sociedad que estos no son peronistas, no tienen esperanza", manifestó.