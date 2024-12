Fondo del resarcimiento: el agua, eje central de las nuevas obras que anunciará Cornejo

En la entrevista que brindó a Medios Andinos al cumplirse los primeros 365 días de su gestión, Cornejo anticipó que en breve anunciará un nuevo paquete de proyectos, y que la mayoría (de estos, y de los que vendrán) apuntará a eficientizar la utilización del agua. Un recurso que escasea en el mundo, pero cuya falta en Mendoza se acentúa aún más.

Alfredo Cornejo.jpg Alfredo Cornejo habló con Medios Andinos en el primer aniversario de su nuevo mandato como gobernador Foto: Yemel Fil

“Si no hacemos las obras necesarias, en 30 años es probable que no tengamos agua para consumo doméstico”

La característica común de las obras a ejecutarse con los USD1.023 millones es que generen repago. Es decir, que recuperen la inversión (o una parte) para crear un fondo cíclico que se retroalimente con los recursos que produzcan las mismas obras. “Si no, estamos tirando la plata para tapar baches ”, analizó Cornejo.

En cuanto a aquellas vinculadas al agua y saneamiento, se evalúa -según sus características- cómo se cobrará el aporte que realice la Provincia. La medición y pago por consumo es una de las alternativas. Aunque -aun así- tiene su dificultad.

“El agua, como no la pagamos al precio que vale producirla, no sabemos cuánto vale”, reparó el gobernador. No obstante, aclaró que, si no se realizan las obras necesarias, “es probable que en 30 años no tengamos agua para consumo doméstico en Mendoza”.

Según el mandatario, esas labores cuentan con un valor adicional ya que no otorgan rédito a un dirigente, por lo tanto -estimó- “un político tradicional no las haría”.

obra pública, Mendoza 2024, agua y saneamiento, caños de agua.jpeg Las obras de agua y saneamiento serán prioridad para el fondo por el resarcimiento de la Promoción Industrial Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Qué pasará con el resto de los fondos del resarcimiento

Hasta el momento, se anunciaron obras por 273 millones de dólares. La idea es definir el destino de los 800 millones restantes en los tres años que le quedan de gestión. Aunque tampoco le quita el sueño.

“Si los proyectos realmente nos aseguran que van a generar repago y no se vaciará el fondo para que sirva a las generaciones futuras, lo definiremos en estos cuatro años”, afirmó Cornejo.

No obstante, aclaró: “No se trata de tirar propuestas por tirar. Si no llegamos, lo seguirá haciendo el próximo gobernador, que ya empezará a cobrar algo” de las obras finalizadas y “empezará a ver los beneficios a la actividad”.