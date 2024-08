Florencia Peña habló de su visita a Alberto Fernández y aclaró sobre un supuesto video.

" Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente . No creí que iba a generarse este escándalo, esta operación directa hacia mi persona ", dijo Florencia, muy enojada.

Cansada de que vuelvan a mencionarla en esta polémica, la actriz de “Mamma Mía” visitó el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play para volver a aclarar cuál fue el motivo de su visita a la Quinta de Olivos.

“Mi visita fue para hablar del protocolo para poder actuar, no había trabajo, estábamos todos en la lona. En esa semana fue Tinelli, Adrián Suar, Brandoni, Gallardo para hablar de fútbol y representantes de todas las industrias de la Argentina. A mí me señalaron con el dedo inquisidor. Yo salí a aclararlo, el hashtag en ese momento era ‘la petera del presidente’”, comenzó a recordar.

“Yo mostré los chats que había tenido con él, donde yo le había pedido la reunión, eso fue hace tres años y de repente me encuentro con esta especie de balde de mierda que me tiran, que no entiendo con la atroz mentira de que está por salir un video mío, no hay ningún video. Intentaron burdamente armar una foto como si fuera yo y yo no fui a la Casa Rosada”, continuó.

“Yo no quiero que la gente me quiera, pero no voy a dejar que me jodan porque yo no jodo a nadie. Soy una actriz que aunque no les guste, ocupo un lugar preponderante en la escena local. Yo soy una mina honesta, no me tengo que esconder”, aclaró.

“Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví, el video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente. Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada”, dijo Florencia.

Luego se quebró hasta las lágrimas y pidió que no se metan con ella: “Déjenme de joder, yo no me meto con nadie. Estamos todos los argentinos muy inquietos, nos da mucha angustia, me ponen de un lugar de la grieta donde hay gente que quiere apedrearme y yo digo ¿para qué?”.