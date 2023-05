"Estoy en libertad condicional" y otras frases de la entrevista a Cristina

Elecciones 2023 Cristina Kirchner ratificó que no será candidata: "No voy a ser mascota del poder"

Según resalto, “la Corte se ha convertido en un dispositivo de persecución”. A la vez, consideró que el máximo tribunal “es una camarilla de tres personas. Vienen por el sistema democrático”, enfatizó.

La exmandataria también criticó a quienes hacen "política por televisión y en tribunales", y advirtió que se les complican "cuando llegan al gobierno".

"Hacer política en un set de televisión y en tribunales es lo más fácil que hay, el tema es cuando llegan al Gobierno", aseguró la titular del Senado, y deslizó una mención a Javier Milei, al señalar que debe ser la política "de la casta" que da menos notas.

Al apuntar al "partido judicial", resaltó que fue "brutal la foto de Lago Escondido", donde dirigentes políticos, jueces y fiscales realizaron juntos un viaje.

"Se vio claramente, es como la infidelidad, alguien puede sospechar, pero una cosa es verlo y otra suponerlo", señaló Cristina.

Pero aclaró, sobre las cuestiones políticas: "Claro que hay dificultades, la principal dificultad es el FMI, las consecuencias del acuerdo".

Cristina Kirchner se refirió al ministro de Economía, Sergio Massa, en relación a sus gestiones con el Fondo Monetario Internacional y expresó: “Agarró una papa caliente”.

Al hablar de la crisis económica, cuestionó que el acuerdo con el FMI se estableciera una tasa de interés positiva.

"Cuando tenés una tasa de interés como la que tenés, estás emitiendo. Me preocupa la deuda que toma el Banco Central, es déficit cuasi fiscal. Pero el acuerdo con el FMI establece tasa de interés positiva”, subrayó, y agregó: “Endeudamiento y fuga generó el estallido inflacionario”.

La vicepresidenta admitió que el intento de atentado en su contra el pasado 1° de septiembre de 2022 la "impactó fuerte" y rememoró una frase que la Juventud Radical embozaba durante la campaña presidencial de Raúl Alfonsín en 1983.

La titular del Senado fue consultada sobre la noche en la que Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces en su cabeza: "Es fuerte eso. Por suerte, no lo vi en ese momento. Me impactó, me cambió…Lo que más me impactó fue que esa época estaba terminada".

Las principales definiciones de Cristina Fernández de Kirchner

"Hoy es más fácil hacer política en Tribunales o en televisión. A partir de diciembre de 2015 y 2016 ya había habido atisbos de judicialización de la política".

“El que fue administrador de la Corte dice que el juez Rosatti (Horacio) pagó con contratos a la Cámara de Casación… en cualquier otro país del mundo esto sería la protección de los medios hegemónicos de comunicación”.

"Esto no es una cuestión de persecución a una dirigente política o de perjuicio a un partido político, el peronismo. La Corte viene por el sistema democrático".

“Basta con una cautelar para suspenderme… Alguien tiene una duda con lo que pasó en San Juan y Tucumán 4 horas antes de las elecciones?... Parece que se van a animar a todo. Estoy en libertad condicional técnicamente para decidir".

"Hoy la principal preocupación de la sociedad argentina es el Fondo Monetario Internacional con las condiciones que aplica porque es un programa financiero".

"El proceso inflacionario se dispara con la toma estrepitosa de deuda con el FMI. El endeudamiento vertiginoso que produjo el macrismo promovió la bicicleta financiera".

"Lo que nos pasa a los gobiernos peronistas es que la inflación se dispara por la puja distributiva".

"Agarró una papa caliente (Sergio Massa) y creo que necesitamos redefinir las metas con el FMI".

Es necesario un acuerdo entre todos los partidos políticos que tengan expectativa de gobierno o representación parlamentaria para ver que hacemos con la economía bimonetaria".

"La inflación genera una transferencia de recursos a los sectores más marginados de la sociedad".

"Las provincias, como las intendencias, hay un vínculo más cercano con la gente que lo que sucede con la política nacional".

"Estas elecciones van a ser absolutamente atípicas... ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo más importante es el piso. Al ser tercio lo más importante es entrar al ballotage".

"En el 2029 la gente tenía en la memoria lo que habían sido los 4 años del gobierno macrista... volvimos con una diferencia de 15 puntos. En las PASO nos reuníamos una vez por semana en el Instituto Patria".

"Estamos en un momento muy preocupante pero nuestro Gobierno fue infinitamente mejor que lo que hubiera sido otro de Macri".

"Que me digan que vamos a mejorar esto con recetas del pasado... tenemos que proponerle a la Argetina algo diferente... porque es mentira que no se puede hacer algo diferente. Cuando me despedí en 2015 el riesgo país estaba en 600 puntos y la Argentina no estaba endeudada. Lo dijo el ministro Dujovne".

"Puedo tener muchos defectos pero que cuando habla soy una persona que fue dos veces presidenta y cuando hablo lo hago con infinita claridad".

"En 2019 un día 18 como hoy (mayo) cuando lo propuse al presidente Alberto Fernández muchos gobernadores decían se terminó el kirchnerismo... Había que asegurar el triunfo del peronismo y la única manera era reagrupar a toda la fuerza. Nunca una estrategia se puede tomar fuera de contexto ni pueden ser juzgadas 4 años después".

"Poco antes de partir Néstor (Kirchner) me reconoció el tema de la mujer: si le ganas una discusión no se lo bancan".

"El 1 de setiembre (2022) me cambió un poco la vida. Me impactó. Me cambió medidas de seguridad que antes nunca tomaba pero fundamentalmente me impactó por una época de mi juventud que creía superada".

"Además (el atentado) fue precedido por mucha violencia mediática. Fueron años de tapas de agresiones, de absoluta deshumanización... Verbal, simbólica y fundamentalmente a mi condición de mujer, no de mis políticas, sin que se levantar ninguna voz feminista".

"La impunidad de decir una cosa y que no pase nada (La bala que no salió y el fallo que sí saldrá, tapa de Clarín)".

"En lo que más me influyó es saber que mi hija (Florencia) si depende de mi y ella me ha dicho ´no pienses en mi, vos sabes qué es lo que tenés que hacer´. Mi hija es una extraordinaria mujer que tiene una enfermedad... Mi hija si me necesita y si a mi me pasar algo ella sufriría mucho y podría agravarse su patología. Nadie tiene comprada la vida pero pensar que sería de Florencia si no estoy, le afectaría la vida".

"En política me queda militar toda mi vida. Espero que los hijos de esta generación diezmada tomen la posta. Soy una militante política que va a hacer todo lo que tenga que hacer".

"El 25 de mayo se cumplen 20 años de un presidente que cambió la historia de la Argentina".

“Me parece un ejercicio (el periodismo) que toda persona que se dedica a la política está obligada a tolerar… Nunca vi a nadie que lo atacaron como me atacan a mi”.

“Es mutuo, yo amo a la gente. A los que rezan, me regalan rosarios, me compensan. Y la ayuda de Dios y la Virgen también. Yo siempre fui creyente… Ellos evitaron el tiro”.

“Soy capaz de perdonar (a Savag Montiel), aunque pienso que hay algo más atrás de eso. En la premeditación y lo que se comprobó después que no eran espontáneos. Como no queres que crea que fueron planificados, premeditados, financiados cuando aparece un diputado de la oposición (Gerardo Millman) que había sido jefe de campaña de la exminsitra de Seguridad (Patricia Bullrich) y nos quiere hacer creer que es una suerte de Nostradamus moderno que adivinó lo que iba a pasar”.

Fuente: con información de NA y C5N