En un multitudinario festejo, asumió Andrés Lombardi como presidente de la UCR

"Es un orgullo muy grande. Aquellos que venimos de la política partidaria, que hemos hecho el recorrido por la Franja Morada, por la Juventud Radical, por los órganos departamentales, asumir la responsabilidad de ser el presidente del Comité Provincia de un radicalismo fuerte y que está en los mejores momentos me llena de orgullo y de responsabilidad", explicó Lombardi.

"Se ha construido algo tan importante en Mendoza, en articulación con Cambia Mendoza, que hay que cuidarlo", sostuvo Lombardi.

La asunción se produjo en un convulsionado momento a nivel nacional, luego de que Javier Milei presentara el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para desregular la economía. En ese contexto, Lombardi destacó que "hay cosas muy positivas dentro de ese paquete de decretos que modifica muchas leyes".

"Hay algunas que son razonables y van en coincidencia con lo que la gente votó, con un cambio profundo para Argentina, pero me parece que es necesario pensar un poco más en detalle", dijo.

Presentación nuevo presidente UCR mendoza, Peti Lombardi, Griselda Petri Foto: Cristian Lozano

Sobre las preocupaciones que genera el DNU, Lombardi enumeró: la liberación de las prepagas, que va a generar mayor presión sobre la salud y el sector público, la reforma farmacéutica y las vinculadas a la vitivinicultura.

"La vitivinicultura no es como la soja que se vende la temporada fácilmente, lleva un gran trabajo de mano de obra y la recaudación que puede tener con ese nivel de retenciones no modifica el esquema deficitario que puede tener Argentina. No se si es razonable"

Como punto a favor remarcó la igualdad de los subsidios a las tarifas de servicios públicos. "Mendoza ha estado pagando lo que corresponde mientras que otros estuvieron subsidiados", dijo.

Durante el acto, también asumió Florencia Lima como titular de la Juventud Provincial y Agustín Boato, como vicepresidente.

Presentación nuevo presidente UCR mendoza, Cornejo, Ulpiano, Costarelli Foto: Cristian Lozano

