En medio de opiniones cruzadas, comenzó a debatirse el Plan de Salud

“La idea es establecer a la salud como una política de Estado. Por ello hemos hecho público el plan, y recorremos toda la provincia recepcionando aportes de instituciones, asociaciones, legisladores, y todos los actores que quieran tener voz para enriquecer y lograr un consenso, porque el objetivo es que la política de Estado trascienda ciclos de gobierno”, indicó Montero.

Fuertes críticas de la oposición y los gremios

Adriana Cano, presidenta Bloque Senadores del PJ, explicó que agradecen la visita del ministro y la extensión de la reunión "porque la verdad que contestó a las preguntas que teníamos para hacerle". Sin embargo, indicó que "hay algunos puntos que siguen sin tener respuesta".

"Nosotros puntualmente planteamos que hay dos grandes omisiones dentro de este plan de salud que está proponiendo el Ejecutivo. Una tiene que ver con la obra social de los empleados públicos, que trae bastantes complicaciones y es una destinación presupuestaria importante para la provincia. Y por otro lado, el tema de la atención primaria de la salud. Sabemos que es una problemática, pero tampoco tienen el sistema de turno, el sistema de la administración de la salud en sí", dijo Cano.

En este sentido, la diputada explicó que, pese a que el gobierno reconoce la saturación de las guardias -porque el 50% de los mendocinos se atiende en hospitales públicos- no hay un mecanismo o propuestas para revertirlo.

"Creemos que es un paquete de leyes a la mitad. Un paquete de leyes que no habla del sistema de salud, que omite estos dos temas, me parece que no es un paquete integral del sistema de salud", dijo Cano.

Y adelantó: "Sí tiene algunos puntos importantes para tratar, en algunos estamos de acuerdo, en otros claramente no coincidimos".

Por su parte, Claudia Iturbe, titular de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), indicó que "lo que se resaltó fundamentalmente en los legisladores fue la falta de participación de los gremios y de consenso".

"Tenemos que decir que los gremios somos los que sabemos qué es lo que pasa con los profesionales de la salud y con la gente en los hospitales", explicó Iturbe mientras agregó que "el ministro habló fundamentalmente de la participación de los privados y no de la participación de los públicos".

En términos generales, Iturbe puntualizó que la medida genera recortes presupuestarios y "no mejora".

"Yo creo que el Ejecutivo trata de dar un plan médico obligatorio básico donde va a atender solamente lo médico y solamente lo médico básico. Eso, la verdad que no mejora la demanda de turnos, no mejora que se atienda sólo un tercio de los 6.000 WhatsApp que entran para el Lagomaggiore, no mejora hoy que han tenido que abrir otra terapia intensiva porque no alcanzan las camas en el Central, no mejora que haya turno para ORL, para neurología infantil y para operaciones de acá a 6 meses. Eso no lo mejora, nada de esto mejora", concluyó Iturbe.

