Emir Andraos, el candidato que celebra que la política genere nuevos espacios

Esta última semana la política mendocina ha estado muy movida, con varios reposicionamientos de candidatos que buscan alternativas donde se reflejen sus ideas. Frente a este panorama, el entrevistado enfatizó que “esto es una situación propia de la política, me parece que los partidos políticos han perdido un poco de músculo debido a los demandas de la comunicad que piden aciertos y tomas de decisiones; y no en soportar estructuras”.

Asimismo, resaltó que “hay figuras con éxito en su gestión que empiezan a independizarse; eso que antes era inamovible. De todas formas creo que eso responde a una demanda social que por ahí se tranquilizan más al ver personas con impronta, innovación y no que solo responden a un partido”.

Yo celebro que se mueva porque genera renovación y la aparición de otras figuras o de políticos que no tienen gravitación porque los partidos no le han dado espacios

Por último, Emir Andraos expresó que frente a la demanda de los vecinos hay temas varios pero lo que más se repite es “el acceso a la vivienda y a la oferta educativa”.