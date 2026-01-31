1 de febrero de 2026
Sitio Andino
Con críticas

Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael

Con la presencia de Hebe Casado y Andrés Lombardi, se oficializaron las listas de candidatos a concejales y convencionales municipales de cara a las elecciones desdobladas de febrero.

Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael

Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael

Foto: Prensa LLA y CM

LLA y Cambia Mendoza presentaron sus candidatos en San Rafael

La actividad se realizó este sábado al mediodía y contó con la presencia del presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi; el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano; la vicegobernadora Hebe Casado; y dirigentes provinciales, referentes locales y militantes del espacio.

Durante el encuentro, Andrés Lombardi destacó el desempeño electoral alcanzado por el frente en los comicios de octubre y así espera repetirlo en San Rafael, en vista de "construir una alternativa sólida" de cara a las elecciones del 2027.

El dirigente radical cuestionó con dureza el desdoblamiento electoral impulsado por el oficialismo municipal y aseguró que responde a una estrategia política. Sostuvo que el proceso electoral tendrá un costo cercano a los 900 millones de pesos y afirmó que “esa especulación política ahora la pagan los sanrafaelinos ”.

En tanto, la vicegobernadora Hebe Casado se sumó a las críticas al desdoblamiento y lamentó que los fondos destinados a la elección no se hayan utilizado para atender emergencias sociales o mejorar la seguridad. Además, se mostró confiada en que el frente volverá a obtener un respaldo mayoritario en las elecciones municipales de febrero.

Uno por uno: los nombres de los candidatos de la alianza LLA y CM

Candidatos a concejales:

  • Vignoni, Juan Pablo
  • Sánchez, María Valentina
  • Giraudo, Romina Gisel
  • Meardi, Francisco
  • Pérez, Paula Luciana
  • Guardia, José Luis

Candidatos a Convencionales Municipales:

  • De Pedro Buttini, Nicolás
  • Vergani, Viviana Beatriz
  • Gómez, María Fernanda
  • Altamiranda, Luis Gonzalo
  • Buscemi, Martín Javier
  • Eraso, Ana Elisa
  • Tala, Nahir
  • Fuentes Riva, Guillermo Alfredo
  • Ferreyra Dolly, Mónica Teresa
  • Tercero, Diego Luis
  • Giachero, Carlos Gustavo
  • Castro, Sofía Florencia
  • Mañas, Raulina Elizabeth
  • Espuri, Jonathan
  • Bernues, Francisco Samuel
  • Ceschín, Nerea
  • Zabalegui, María Paulina
  • Zapata, Pablo Ezequiel
  • De Nevreze, Leandro Gastón
  • Juárez, Sandra Viviana
  • Amerio, Luciana
  • Godi, Héctor Nicolás
  • Sat Labiana, José
  • Galeno, Claudia Amanda
