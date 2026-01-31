Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael Foto: Prensa LLA y CM

LLA y Cambia Mendoza presentaron sus candidatos en San Rafael La actividad se realizó este sábado al mediodía y contó con la presencia del presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi; el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano; la vicegobernadora Hebe Casado; y dirigentes provinciales, referentes locales y militantes del espacio.

Durante el encuentro, Andrés Lombardi destacó el desempeño electoral alcanzado por el frente en los comicios de octubre y así espera repetirlo en San Rafael, en vista de "construir una alternativa sólida" de cara a las elecciones del 2027.

Embed Presentamos en San Rafael a nuestros candidatos a concejales y convencionales municipales por LLA + Cambia Mendoza.

Tenemos un proyecto claro, con la mirada puesta no solo en esta elección, sino en construir una alternativa sólida hacia el 2027. pic.twitter.com/6NP1QR0JwC — Andrés Peti Lombardi (@petilombardi) January 31, 2026 El dirigente radical cuestionó con dureza el desdoblamiento electoral impulsado por el oficialismo municipal y aseguró que responde a una estrategia política. Sostuvo que el proceso electoral tendrá un costo cercano a los 900 millones de pesos y afirmó que “esa especulación política ahora la pagan los sanrafaelinos ”.

En tanto, la vicegobernadora Hebe Casado se sumó a las críticas al desdoblamiento y lamentó que los fondos destinados a la elección no se hayan utilizado para atender emergencias sociales o mejorar la seguridad. Además, se mostró confiada en que el frente volverá a obtener un respaldo mayoritario en las elecciones municipales de febrero. Embed Que nos cueste $0 el invento de los Félix! pic.twitter.com/zYQHHgLNJg — Hebe Casado (@hebesil) January 31, 2026 Uno por uno: los nombres de los candidatos de la alianza LLA y CM Candidatos a concejales: Vignoni, Juan Pablo

Sánchez, María Valentina

Giraudo, Romina Gisel

Meardi, Francisco

Pérez, Paula Luciana

Guardia, José Luis Candidatos a Convencionales Municipales: De Pedro Buttini, Nicolás

Vergani, Viviana Beatriz

Gómez, María Fernanda

Altamiranda, Luis Gonzalo

Buscemi, Martín Javier

Eraso, Ana Elisa

Tala, Nahir

Fuentes Riva, Guillermo Alfredo

Ferreyra Dolly, Mónica Teresa

Tercero, Diego Luis

Giachero, Carlos Gustavo

Castro, Sofía Florencia

Mañas, Raulina Elizabeth

Espuri, Jonathan

Bernues, Francisco Samuel

Ceschín, Nerea

Zabalegui, María Paulina

Zapata, Pablo Ezequiel

De Nevreze, Leandro Gastón

Juárez, Sandra Viviana

Amerio, Luciana

Godi, Héctor Nicolás

Sat Labiana, José

Galeno, Claudia Amanda