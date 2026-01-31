Elecciones municipales 2026: LLA y Cambia Mendoza presentaron a sus candidatos en San Rafael

LLA y Cambia Mendoza presentaron sus candidatos en San Rafael
La actividad se realizó este sábado al mediodía y contó con la presencia del presidente de la UCR Mendoza, Andrés Lombardi; el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Facundo Correa Llano; la vicegobernadora Hebe Casado; y dirigentes provinciales, referentes locales y militantes del espacio.
Durante el encuentro, Andrés Lombardi destacó el desempeño electoral alcanzado por el frente en los comicios de octubre y así espera repetirlo en San Rafael, en vista de "construir una alternativa sólida" de cara a las elecciones del 2027.
Embed
Presentamos en San Rafael a nuestros candidatos a concejales y convencionales municipales por LLA + Cambia Mendoza. Tenemos un proyecto claro, con la mirada puesta no solo en esta elección, sino en construir una alternativa sólida hacia el 2027. pic.twitter.com/6NP1QR0JwC
El dirigente radical cuestionó con dureza el desdoblamiento electoral impulsado por el oficialismo municipal y aseguró que responde a una estrategia política. Sostuvo que el proceso electoral tendrá un costo cercano a los 900 millones de pesos y afirmó que “esa especulación política ahora la pagan los sanrafaelinos ”.
En tanto, la vicegobernadora Hebe Casado se sumó a las críticas al desdoblamiento y lamentó que los fondos destinados a la elección no se hayan utilizado para atender emergencias sociales o mejorar la seguridad. Además, se mostró confiada en que el frente volverá a obtener un respaldo mayoritario en las elecciones municipales de febrero.