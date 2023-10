El peronismo mendocino redobla esfuerzos de cara al balotaje

“Nos beneficia”, aseguraron. Si bien aún no hubo contactos entre los sectores – y creen que no habrá hasta el 19 – que uno de los espacios con más poder territorial del país no participe activamente del proceso electoral generó una ventaja para el Partido Justicialista.

En Mendoza, el frente Unión por la Patria rozó los 24 puntos, a solo uno de Juntos por el Cambio, por lo que el crecimiento entre las PASO y las generales fue exponencial en un contexto adverso para el peronismo de la provincia.