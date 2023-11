El mundo alerta sobre la economía de Milei

Teorías conspirativas o realidades posibles. Anuncios vacuos de campaña o verdaderas advertencias del camino a tomar. Las dudas sobre la plataforma económica de Javier Milei se acumulan y ponen en alerta no solo a una parte importante de la economía local sino también mundial.

La pregunta más simple que uno puede hacerse es si la dolarización es un sistema tan bueno e interesante porque solo media docena de países en el mundo lo aplican y por qué Estados Unidos no la promueve.

Solo ignorantes absolutos de la política mundial (y Milei y Diana Mondino parecen serlo) puede asegurar que los privados pueden comerciar libremente entre países que no mantienen relaciones diplomáticas correctas y aún más si esos países son los asiáticos empezando por China y nuestro principal socio americano, Brasil.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1722368776795033665&partner=&hide_thread=false "No me reuniría con Lula da Silva"



Javier Milei apuntó contra el presidente de Brasil, dijo que "es un corrupto y por eso estuvo preso" y afirmó: "Es un comunista". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/ObdrhriEjL — Corta (@somoscorta) November 8, 2023

Interrogantes que no tienen respuesta o quizás sí; la que dieron más de cien economistas a nivel mundial que firmaron una publicación en el diario británico The Guardian advirtiendo que las propuestas del candidato anarco libertario solo generarán “devastación económica y caos social”.

La carta firmada asegura que “Como economistas de todo el mundo partidarios de un desarrollo económico amplio en Argentina, nos preocupa particularmente el programa económico de uno de los candidatos, que se ha convertido en uno de los principales temas de debate en las elecciones nacionales. Dadas las frecuentes crisis financieras de Argentina y los recurrentes brotes de inflación altísima, es totalmente comprensible que exista un deseo profundamente arraigado de estabilidad económica. Sin embargo, aunque las soluciones aparentemente sencillas puedan resultar atractivas, es probable que causen más estragos en el mundo real a corto plazo, al tiempo que reducen gravemente el espacio de maniobra de las políticas a largo plazo”.

Advierte que “Las propuestas económicas de Javier Milei se presentan como una ruptura radical con el pensamiento económico tradicional. Sin embargo, creemos que estas propuestas, arraigadas en la economía del laissez-faire [dejar hacer al mercado] y que incluyen ideas polémicas como la dolarización y reducciones significativas del gasto público, están plagadas de riesgos que las hacen potencialmente muy perjudiciales para la economía y el pueblo argentinos”.

Javier Milei en Mendoza, elecciones ballotage 2023 Javier Milei, ayer en Mendoza, gritos y dolarización Foto: Cristian Lozano

Más adelante agrega que “En Argentina, como en la mayoría de los países con estructuras económicas complejas y problemas de desigualdad de ingresos y activos, inflación y deuda externa, se necesitan políticas matizadas y polifacéticas que reconozcan las necesidades de los distintos grupos sociales”.

Describe que “Los argentinos están demasiado familiarizados con el dolor de la economía del laissez-faire impuesta por prestamistas internacionales como el FMI, que en el pasado aumentó la pobreza y la inseguridad económica e inhibió el desarrollo del país. El programa propuesto por Milei crearía más desigualdad socioeconómica al reducir el papel del Estado en la redistribución y el bienestar social. Una reducción importante del gasto público aumentaría los ya elevados niveles de pobreza y desigualdad, y podría provocar un aumento significativo de las tensiones y los conflictos sociales”.

Y no dudan en afirmar que “Del mismo modo, la dolarización parece ofrecer una solución al problema crónico de inflación de Argentina, y podría resultar tentadora cuando el valor de los ahorros y la capacidad de consumo se vean diezmados por una inflación galopante. La actual escasez de reservas de divisas haría que el tipo de conversión inicial del peso al dólar fuera tan alto que generaría más inflación. Esto significa una disminución de los salarios reales, de modo que la posterior reducción de la inflación se lograría mediante una importante caída de la participación del trabajo en la renta nacional, haciendo recaer la carga del ajuste sobre los trabajadores. La dolarización también implica la imposibilidad a largo plazo de construir la soberanía monetaria. También en este caso, la experiencia pasada de Argentina con la protodolarización (el acuerdo de la Caja de Conversión de los años 90) creó una breve ilusión de estabilidad, pero afectó negativamente a la economía real. Generó desempleo y pérdidas de ingresos reales para los trabajadores y, finalmente, condujo a una crisis aún mayor en 2001 debido a las restricciones fiscales y monetarias de la vinculación peso-dólar”.

Y advierte que “las propuestas de dolarización y austeridad fiscal de Javier Milei pasan por alto las complejidades de las economías modernas, ignoran las lecciones de las crisis históricas y abren la puerta a la acentuación de desigualdades ya de por sí graves”.

El documento está firmado entre otros Jayati Ghosh y Robert Pollin, profesores de la Universidad de Massachusetts Amherst; Branko Milanovic, profesor de la Universidad de Nueva York y ex economista jefe del Banco Mundial; el intelectual Thomas Piketty, profesor de la Escuela de Economía de París; José Antonio Ocampo, ex secretario ejecutivo de la CEPAL y ex ministro de Colombia, José Gabriel Palma, profesor emérito de la Universidad de Cambridge y profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, o Alicia Girón, investigadora emérita de la Universidad Nacional Autónoma de México y expresidenta de la Asociación Internacional de Economía Feminista.

Si hay algo que no podrán las huestes de Javier Milei y Mauricio Macri es de acusar a los economistas del mundo de imaginativos o perversos, Horas antes de la carta Milei había ratificado que no quería tener relación alguna con Lula y China y horas después del escrito la candidata vice presidente confirmaba que la idea de dolarización está basada en el apoderamiento del ahorro de quienes tienen los dólares bajo el colchón.