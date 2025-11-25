El gobierno mira de reojo: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza elige nuevo presidente

La justicia mendocina elige a su nuevo "líder" por los próximos dos años.

La justicia mendocina vive horas decisivas en la previa de la elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza , la cual será este martes en horas de la mañana en el Polo Judicial Mendoza, con la atenta mirada del Gobierno provincial.

Es que, tal como ocurre en este tipo de decisiones, los rumores abundan y la política está directamente vinculada (cada vez más) con la elección de quien comandará la justicia de la Provincia de Mendoza por los próximos dos años.

De esta forma, desde el Ejecutivo esperan que el “oficialismo” pueda obtener la presidencia, al menos, por un mandato más. Y en ese sentido, la versión más fuerte en las últimas horas es que el actual presidente, Dalmiro Garay, podría ser reelegido por un nuevo período.

No obstante, también suena con fuerza el nombre de Teresa Day, una jueza vinculada con la gestión de Alfredo Cornejo y que en los últimos años supo ganar mucho poder dentro del Poder Judicial.

Por el contrario, hay quienes afirman que la “oposición” intentará ubicar a un juez más “alejado” al actual gobernador, quien entre sus dos mandatos y el de Rodolfo Suarez logró nombrar a al menos tres jueces en el máximo tribunal.

En ese sentido, el nombre que suena con fuerza es el de Mario Adaro quien, según fuentes judiciales, ya comunicó su intención de ser presidente. El ministro está en Brasil y seguirá la elección por zoom.

Eligen en el Polo Judicial Penal al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se iba a realizar la semana pasada pero se postergó por un viaje de José Valerio, uno de los siete ministros, quien está en el sur del país en un encuentro nacional de juristas.

De esta forma, el día límite para la elección era este lunes, pero al ser feriado, se cree que la decisión se tomará este martes.

Los siete ministros deberán elegir al nuevo presidente. En ese contexto, la “contienda” ubica a tres de ellos del lado “oficialista” (Damiro Garay, Teresa Day y Norma Llatser) y otros tres del lado “opositor-peronista” (Omar Palermo, Mario Adaro y Julio Gómez).

Dalmiro Garay podría ser reelegido como presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Foto: Cristian Lozano

De esta forma, todas las miradas apuntan al séptimo integrante del máximo tribunal: José Valerio. El magistrado, con larga trayectoria en el Poder Judicial, se ha mostrado distanciado a las políticas actuales del gobierno provincial y para algunos, hoy, está más cerca de la oposición que del oficialismo. Por ende, su voto será clave para la elección.

En ese sentido, trascendió que podía ser uno de los “candidatos”, pero altas fuentes judiciales lo desmintieron y aseguraron que el magistrado “no pretende ser presidente de la Corte”.

Cómo será la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza

La votación se realiza en pleno del tribunal, es decir, con los siete ministros reunidos en sesión. Cabe aclarar que el cargo debe ser ocupado por uno de los jueces de la corte y no puede ser elegido alguien externo.

Según establece la ley 9.423, para la elección se realizan tres rondas de votación. En la primera y segunda, se necesita una mayoría de dos tercios del total de ministros (es decir, 5 votos sobre 7) para que haya nuevo presidente.

Si no hay acuerdo, se pasa a una tercera ronda, donde se elige por mayoría simple (4 votos sobre 7).

Además, la elección de la vicepresidencia primera y segunda se hace después, por mayoría simple.

Tanto el presidente como los vicepresidentes elegidos tiene un mandato de dos años y pueden ser reelegidos.