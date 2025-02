El Gobierno echó al titular de Anses, Mariano de los Heros

El despido de Milei a De los Heros se produjo después de que el Presidente afirmara que la reforma previsional "no está en carpeta" para este año, por lo que tuvo un entredicho con el exfuncionario en la antigua Nación AFJP, quien había asegurado que el Gobierno buscará impulsar una modificación en el sistema previsional "antes de fin de año" y no descartó que se discuta la suba de la edad mínima para acceder a la jubilación.

"Eso corre por cuenta del titular de ANSES. No es lo que está en carpeta", respondió el jefe de Estado este lunes a A24. "La reforma jubilatoria no es parte de este momento. Usted no puede reformar el sistema previsional si antes no reforma el sistema laboral", explicó.