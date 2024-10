El Gobierno asegura que con la Tarjeta Alimentar y la AUH se cubre la canasta básica alimentaria

Anses asignacion universal por hijo créditos Anses: cuándo cobro la AUH en febrero 2024.

La funcionaria también destacó la ampliación de la Prestación Alimentar al señalar que "cuando asumimos, cubría a niños de 0 a 14 años; hoy incorporamos a adolescentes de 15, 16 y 17 años, con esta extensión logramos llegar a más de 600 mil adolescentes que no recibían esta prestación".

Al defender al Gobierno, Nano Lembo señaló que "el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos impactará positivamente en todos los sectores de la sociedad y muy especialmente en los sectores más vulnerables".

"Estamos en un contexto en donde los índices de pobreza alcanzan cifras dolorosas que no ignoramos" y que son el "resultado de décadas de políticas sociales asistencialistas y poco transparentes, que no sólo no mejoraron su calidad de vida, sino que los mantuvieron en una situación de dependencia, sin brindarles herramientas para alcanzar autonomía y libertad", expuso.

Al criticar al kirchnerismo, la funcionaria dijo que en el pasado el organismo a su cargo "era una Secretaría loteada, donde se repartían los recursos en forma discrecional y priorizando intermediarios y provincias amigas".

Nano Lembo detalló que de los 4 billones de pesos la Subsecretaria de Políticas Sociales tendrá asignados 3,2 billones, lo que equivale al "79% total de la Secretaría, con un incremento del 57% respecto del vigente".

Repercusiones

Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) señaló que el gobierno dijo que "duplica la AUH y la Tarjeta Alimentar pero eso una mentira", ya que lo que "se duplicó es la indigencia y el número de niños pobres". Por su parte, la diputada de UxP Florencia Carignano indicó que " siete de cada 10 chicos son pobres y eso es culpa suya", por lo que le preguntó cómo "hacía para dormir a la noche".

El Presupuesto 2025 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia también contempla que se destinará a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Niñez, Adolescencia y Familia 62.859 millones de pesos.

Al plan Prohuerta se derivarán 2343 millones de pesos; a comedores comunitarios y merenderos, 83.365 millones de pesos, y al al Plan Nacional Argentina Contra el Hambre en la Emergencia Socio-Sanitaria FASE II un total de 1.544 millones de pesos.

En tanto, el programa de Promoción y Asistencia a Espacios de Primera Infancia recibirá 7150 millones de pesos, y las acciones de política Territoriales y Desarrollo Humano recibirán 28.947 millones de pesos.

La secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia destinará a gastos de personal 136.994 millones de pesos, entre empleados permanentes y transitorios, en bienes de consumo 73.851 millones de pesos, y en productos alimenticios, agropecuarios y forestales de 58.949 millones de pesos.

