El discurso de la CGT: advertencia a legisladores, amenazas a Caputo y duras críticas

El cotitular de la central obrera y dirigente de Camioneros, Pablo Moyano , pidió a los legisladores rechazar la Ley "Bases" que se encuentra en la Cámara de Diputados y reclamó que "no traicionen a los trabajadores" y a la "doctrina del peronismo" , que es "defender a los laburantes, a los que menos tienen y a los jubilados".

Moyano advirtió que "un peronista no puede votar este DNU que va en contra de los trabajadores y la soberanía nacional".

"Les pedimos a los diputados que tengan dignidad y principios y no se ofendan si les dicen algo en los medios. Les pedimos que no traicionen a los trabajadores, a la doctrina del peronismo, que es defender a los laburantes, a lo que menos tienen y a los jubilados", sostuvo.

Pablo Moyano, paro nacional, acto CGT, Congreso Duras declaraciones de Pablo Moyano, durante el acto de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina Foto: Télam

También se expidió en contra del Impuesto a las Ganancias y pidió a los legisladores que "no se les ocurra poner otra vez el impuesto a los trabajadores. Si son tan guapos aumenten el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores".

En otra parte de su discurso, preguntó por qué "YPF no se privatiza y las otras empresas (del Estado) sí", en alusión a la exclusión de esa empresa del listado de las compañías estatales a privatizar, según el dictamen de las comisiones que analizan el proyecto en la Cámara baja.

"No se pueden privatizar las empresas del Estado como Aerolíneas Argentinas, Télam, Banco Nación, Radio Nacional. Van a dejar a millones de trabajadores en la calle y se las van a entregar a los amigos", advirtió Moyano.

paro nacional, acto CGT, Congreso, CABA, manifestación, huelga Foto: Télam

Agregó que "esta ley de reforma laboral la escribió Paolo Rocca y Mercado Libre" y sostuvo que "la patria no se vende, la patria se defiende".

En otro pasaje advirtió que al ministro de Economía, Luis Caputo, con estas medidas económicas, los trabajadores lo van a “llevar en andas” al “Riachuelo”.

“Le digo al ministro de Economía que si lleva estas medidas económicas de hambre y ajuste, los trabajadores, jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas, pero al Riachuelo ”, dijo, parafraseando al presidente Javier Milei.

Héctor Daer a los legisladores: "No actúen agazapados en la oscuridad; miren al pueblo"

El cosecretario general de la CGT Héctor Daer reclamó a los diputados nacionales que "no actúen agazapados en la oscuridad, miren al pueblo a la cara" y rechacen el DNU y la ley ómnibus

El representante del gremio de la Sanidad dijo que los planes de la administración Milei "destruyen los derechos individuales de los trabajadores, los derechos colectivos, los sindicatos y la libertad de acción sindical".

"Vamos a seguir la lucha hasta que lleguemos al éxito, hasta que caigan el DNU y la ley ómnibus; no vamos a dar un paso atrás, viva el pueblo argentino, viva el movimiento obrero, la patria no se vende!", enfatizó.

Héctor Daer, paro nacional, acto CGT Héctor Daer, durante el acto en el marco del paro nacional Foto: Télam

"Lo advertimos antes de las elecciones y nos decían que metíamos miedo a la sociedad, pero nos aumentaron todo: los alimentos, los combustibles y ahora nos dicen que no hay aumento para los jubilados", enfatizó.

En su crítica al Gobierno afirmó que "apuntan a todo lo popular" y ejemplificó que procuran "privatizar el deporte". Además, advirtió que “vienen por la ciencia y no les importa regalar las empresas que son fruto de los científicos argentinos; no les importa la educación; no les importan los compañeros del empleo público ni los docentes".

Al referirse a los diputados que discuten el decreto de necesidad y urgencia (DNU) y el proyecto de ley "Bases", el líder del sindicato de la Sanidad les advirtió, dirigiéndose a los manifestantes: "Ahora les decimos que de acuerdo al mandato popular que miren a todos ustedes a la cara, que nos miren a los ojos, que actúen en consecuencia, que no actúen en la oscuridad, agazapados, porque les dijeron que son coimeros".

Paro general: así fue la movilización en Buenos Aires

Organizaciones gremiales y sociales enroladas en la CGT, las dos CTA y la Unidad Piquetera (UP) fueron protagonistas de una multitudinaria protesta frente al Congreso de la Nación y a lo largo de la avenida de Mayo y calles adyacentes, con cortes parciales para el tránsito vehicular, en el marco del paro y movilización convocado por la CGT, que comenzó a las 12.

Columnas de manifestantes pertenecientes a las dos CTA, a la Unidad Piquetera (UP), la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Evita, entre otras, se ubicaron a lo largo de la avenida Rivadavia, dejando solo un carril para el tránsito y ante la atenta vigilia de un cordón de efectivos de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.

Un grueso cordón de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Bonaerense cortaron desde las 11 una de las subidas del Puente Pueyrredón, desde la localidad de Avellanada hacia Capital Federal.

paro nacional, acto CGT, Congreso, CABA, manifestación, huelga, UOCRA Foto: Télam

El operativo de seguridad -realizado en la subida de la avenida Mitre, de la localidad bonaerense de Avellaneda- se concretó debido a la presencia de una muy numerosa columna de sindicatos enrolados en la CGT -entre ellos Camioneros, Uocra y de Smata- y de los distintos movimientos sociales quienes intentaban de esta forma cruzar a la Ciudad de Buenos Aires, rumbo al Congreso Nacional.

Ante la presencia de miles de manifestantes en las inmediaciones de la Plaza Congreso, personal de Tránsito de la Ciudad desvió a colectivos, taxis y conductores particulares hacia las avenidas Corrientes y Belgrano.

Trabajadores y militantes de los movimientos sociales pertenecientes a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se concentraron desde la mañana en la Plaza de los Dos Congresos, como parte de una primera avanzada organizativa.

Con banderas y bombos, en un clima festivo y de tranquilidad, los trabajadores se fueron acomodando frente al histórico edificio del Congreso nacional, instalando pasacalles con los nombres de sus organizaciones sindicales y algunos globos aerostáticos.

Afiliados al Sindicato de Camioneros, de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), junto a militantes del Movimiento Popular (MP) La Dignidad; del Movimiento Evita y de la organización Liberación Popular, fueron los primeros en arribar al lugar.

paro nacional, acto CGT, Congreso, CABA, manifestación, huelga, gremios Foto: Télam

También se hicieron presentes con pasacalles trabajadores de otras entidades gremiales de La Rioja, Córdoba, Jujuy y provincia de Buenos Aires, entre otros.

Los manifestantes -entre los que se encontraron también grupos del MST y del Partido Obrero (PO)- fueron acomodándose alrededor de un gran escenario montado de espaldas al Congreso y mirando hacia la histórica Plaza de Mayo, donde además se había instalado desde temprano un potente equipo de sonido con dos gigantes pantallas led.

Por su parte, el Gobierno nacional montó un amplio operativo de seguridad para la movilización sindical de hoy y ubicó camiones hidrantes, carros de asalto, camionetas con efectivos y motos en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes; avenidas Belgrano y Entre Ríos y en la esquina de la avenida Rivadavia y Ayacucho, entre otros lugares.