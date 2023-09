El día después: cómo proyecta Omar Félix su tercera gestión en San Rafael

Asimismo, anticipó que se buscará reforzar las tareas vinculadas al desarrollo económico y humano, que representan “la evolución y nuevas demandas de la sociedad”.

El equipo de Omar Félix para la intendencia

En cuanto a las personas que lo acompañarán en la gestión, si bien no dio nombres, adelantó que conformará un gabinete caracterizado por un “mix entre renovación y experiencia”.

Con varios de los dirigentes que formarán parte de su grupo de trabajo ya se encuentra realizando un “análisis detallado de cada una de las áreas”, para conocer de primera mano las fortalezas y debilidades.

Respecto a su madurez política desde que dejó la comuna en 2009, Félix marcó que en esta casi década y media “he ganado en experiencia muy rica y conocimientos sobre el municipio, con la ejecución técnica en la conducción de cada aérea; y, por otro lado, la conducción política de los equipos, que es lo que debemos tener responsabilidad”.

Omar Félix asumirá la intendencia de San Rafael en diciembre

La grieta y la política en Argentina

Por otra parte, el intendente electo reflexionó respecto al momento político que atraviesa el país y la provincia. “La grieta ha sido el sello distintivo de esta época”, analizó.

“No es un modelo político en el cual yo me haya formado. Creo en los puentes, en el diálogo como herramienta de construcción de consenso, que es irreemplazable. Si no tenemos la posibilidad de hablar con el que piensa distinto y encontrar soluciones a problemas que de otra manera no se pueden resolver… ¿cómo se puede hacer política sin hablar, si su herramienta es el diálogo?, manifestó.

Al respecto, concluyó: “Es necesario otro modelo de construcción. Que genere diálogo, consensos y unidad. Que permita que podamos tener algo que nos una y no muchas cosas que nos separan”.