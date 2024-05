El análisis de Cornejo sobre el andar del país: "Estamos repartiendo pobreza"

General Alvear Alfredo Cornejo a Medios Andinos sobre el Pacto de Mayo: "No vamos a apoyar algo que perjudique a la provincia"

Cornejo recalcó la importancia de que ambos expedientes sean sancionados. “El paquete fiscal es mayor recaudación para las provincias y para los municipios. Reordena los temas impositivos”, consideró.

Una vez más, insistió en que el Ejecutivo federal requiere de las herramientas para llevar a cabo su plan de gobierno. “Aspiramos a que el gobierno nacional acierte con la macroeconomía y podamos crecer”, señaló.

“Si no hay crecimiento económico, vamos a seguir avanzando muy, muy lento. La mayoría de las cosas que faltan de infraestructura en todo el país, no solo en la provincia de Mendoza, requieren de aumento de la productividad, que crezca la economía, que crezca la torta para repartirla cada vez mejor; si no estamos repartiendo pobreza ”, reflexionó.

El apoyo de Alfredo Cornejo a Luis Petri

Por su parte, el líder radical bancó al ministro de Defensa, Luis Petri, quien pasó el fin de semana por la Provincia, y con quien compitió en las PASO del año pasado en la interna de Cambia Mendoza.

Luis Petri fiesta nacional de la ganadería 2024 2.jpeg Luis Petri participó el fin de semana de la Fiesta Nacional de la Ganadería en General Alvear

“Es parte de nuestro equipo. Pertenece a nuestro frente. Ahora es funcionario nacional y cuenta con nuestro apoyo para el desarrollo de su tarea. Y está trabajando en forma armónica con el gobierno de la provincia”, reveló Cornejo.