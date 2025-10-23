Dónde voto en General Alvear: consultá el padrón electoral

El domingo 26 de octubre se celebrarán en todo el país las elecciones 2025 , en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. En nuestra provincia, además, se votará para renovar legisladores provinciales y concejales en los municipios que unificaron sus comicios. Si sos de General Alvear , enterate dónde votás.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó el padrón electoral definitivo , donde los ciudadanos pueden consultar el establecimiento y la mesa que les corresponde para votar en las elecciones legislativas .

Para acceder a la consulta online habilitada por la CNE solo se debe ingresar:

Si el elector figura inscripto en el padrón, el sistema informará:

Nombre y dirección del establecimiento asignado.

Número de mesa.

Número de orden correspondiente.

También se puede realizar la consulta telefónicamente:

Llamar a la línea gratuita 0800-999-7237 .

. Indicar número de DNI y género.

Aguardar unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde te corresponde votar, el número de mesa y el número de orden correspondiente.

A través de la aplicación "Mi Argentina"

Ingresá a la aplicación (descargar aquí si no la tenés). Hacé clic en la opción Dónde voto y aparecerán los datos correspondientes.

En todos los casos, si la persona no aparece registrada, en pantalla se informará la ausencia, lo que puede deberse a cambios no actualizados (como domicilio o rehabilitaciones). En esas situaciones, el ciudadano debe dirigirse a la Secretaría Electoral de su distrito para verificar su situación o presentar un reclamo.

Consultá el padrón electoral 2025 en General Alvear

Embed Si la consulta no carga, abrila en una pestaña nueva: padron.gob.ar

Si tenés problemas para acceder al padrón, ingrese a este link.

Cabe destacar que los electores que cumplan los 16 años de edad hasta el 26 de octubre están habilitados para sufragar en estos comicios, aunque deben figurar en el padrón. Caso contrario, no podrán votar y serán incorporados en el próximo proceso electoral.

Qué se vota en Alvear en las Elecciones 2025

El 26 de octubre, la ciudadanía mendocina deberá elegir cinco diputados nacionales (la mitad de sus representantes en la Cámara Baja de la Nación).

Asimismo, se votará:

24 diputados y 19 senadores provinciales , distribuidos en los cuatro distritos electorales: Seis senadores provinciales titulares y ocho diputados provinciales titulares por la Primera Sección Electoral (Capital, Guaymallén, Las Heras y Lavalle) . Cinco senadores y seis diputados por la Segunda Sección Electoral (San Martín, Maipú, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz). Cuatro senadores y cinco diputados por la Tercera Sección Electoral (Godoy Cruz, Luján de Cuyo, Tunuyán, San Carlos y Tupungato). Cuatro senadores y cinco diputados por la Cuarta Sección Electoral (San Rafael, General Alvear y Malargüe).

La mitad de los concejales en doce departamentos: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, General Alvear y Malargüe. En tanto que en los municipios que desdoblaron, las elecciones por los Concejos Deliberantes se realizarán el 22 de febrero de 2026 (Rivadavia, San Rafael, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo).

Cómo se vota en las elecciones 2025 en General Alvear

Las elecciones legislativas 2025 serán las primeras en que se usará la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, según el modelo que comenzó a utilizarse en Mendoza en 2023 para las votaciones provinciales.

La particularidad de este turno electoral es que se utilizará doble urna, lo que implica que cada elector recibirá dos boletas.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Elecciones2025 | Este 26 de octubre, Mendoza estrenará el sistema de doble Boleta Única: una para cargos nacionales y otra para provinciales. Dos colores, dos urnas y una forma distinta de elegir. En lugar del cuarto oscuro, habrá un biombo de votación y las boletas se doblarán para depositarlas en las urnas: celeste para nacional, verde para provincial. Todo en una misma mesa. Enterate cómo votar paso a paso y simulá tu voto antes del domingo en sitioandino.com @miguebartoluce @giulianapierucci Las boletas y urnas son a modo de ilustración. #votación #elecciones #argentina #mendoza" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Boleta provincial

Quiénes son los candidatos a concejales en General Alvear (por orden de aparición en la boleta)

Fuerza Justicialista Mendoza: Oscar Bonnardel, Vanina Lucero, Elías Emanuel Julio, Diana González Fedra, Gladys Beatriz García .

. Frente Verde: Pablo Reyes, Adriana Kuroski, Jaquelina Bequir, Daniel Tello, Jerez Carina .

. Protectora Fuerza Política: no presenta candidatos en esta categoría.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U): Carolina Álvarez, Aldo Suarez, Rafael Cabrera, Alejandra Ivana Gómez, Renzo Fernández .

. Frente Libertario Demócrata: Cecilia Quiroga, Diego Fischer, José Muñoz, Mirta Esther Dziemid, Florencia Cuello .

. Provincias Unidas-Defendamos Mendoza: Laura Molina, Ariel Cordón Díaz, Raquel Yunes, Jonatan Gil, Milena Paez.

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Marcos Iván Domenech, Florencia Morales, Emilce Jacobchuk, Víctor García, Milagros Nieto .

. Partido de los Jubilados: Fernando Olivieri, Cristina Luskevich, Ana Lorena Ochoa, Juan Pablo Alanis, Ana Rocío Calderón.

Boleta única General Alvear, elecciones 2025 Mendoza

Candidatos en la Cuarta Sección Electoral

Senadores Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Pedro Javier Serra, Liliana Paponet, Yanela Betiana Medina, Ezequiel Ascoetti .

. Frente Verde: Fabiola Carrión, Nahuel Fernández, Constanza Segura, Ángel Cádiz .

. Protectora: Johana Lourdes Lucero, Luis Osvaldo Lucero, Lucía Morabito, Gabriel Báez .

. Frente de Izquierda - Unidad: Hernán Pujol, María Correa, Franco Ignacio Grifol, Alejandra Guillén .

. Frente Libertario Demócrata: Carlos Lagos, Bibiana Pereyra, Darío Olarte, Raquél Valde .

. Provincias Unidas: Cecilia Bielli, Fabián Pérez, Claudia Lissandrello, Jonathan Gatica .

. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Leonardo Yapur, Carolina Loparco, Jésica Laferte, Ricardo Ramos .

. Partido de los Jubilados: Carlos Samudio, Adriana Calderón, Antonio Merenda, Olga Cañas.

Diputados Provinciales

Frente Fuerza Justicialista: Alejandra Barro, Gustavo Perret, Marta Martínez Rejtman, Andrés Risi, Julen Rabino .

. Frente Verde: Martín Palma, Mariana Sosa, Daniel Vallejos, Nery Flores, Marta Dominguez .

. Protectora: Manuel Juliao Alec, Marcela Loria, Carlos Rodolfo Arenas, Romina Oviedo, Antonio David Giménez .

. Frente de Izquierda - Unidad: Lihuen Albornoz, Edgard Sotorres, Karen Aldana Vargas, Franco Ceballos, Valeria Recabarren .

. Frente Libertario Demócrata: Martín Marcianesi, Macarena Sánchez Arana, Daniel Morandini, Elizabet Suarez, Roque David Aranega .

. Provincias Unidas: Gustavo Majstruk, Pamela Belén Grain, Roberto Yarsky, Andrea Lucero, Jorge Antonio Guarnier .

. Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza: Alejandra Torti, Nicolás De Pedro, Carlos Ponce, Valentina Sánchez, Natalia Alonso .

. Partido de los Jubilados: Laura Carrasco, Darío Barcudi, Javier Pretel, Elsa Piris, Fernando Barrera

Cómo está compuesto el Concejo Deliberante de General Alvear

El concejo alvearense tiene 10 bancas: 3 de CM, 2 de PJ, 2 de Activá Ya-PRO, 1 de LUM, 1 de Libertad y Progreso y 1 de Encuentro.

De estas, en estas elecciones 2025 se renovarán 2 bancas de la UCR (la de Alejandra Torti y Hernán Climent), 1 del PJ (Silvina Melzi), 1 del Partido Federal (Raquel Yunes) y 1 del PRO (Adrián Caltabiano).

Mientras que seguirán en sus bancas dos años más: Gisela Bello (UCR-Cambia Mendoza), Florencia Escartín (Partido Justicialista-Unión Por la Patria), Carlos Zalazar (PRO-Cambia Mendoza), Néstor Ortega (La Unión Mendocina) y Mirta Martínez (Libertad Y Progreso).

Boleta nacional

Además de la boleta provincial, en General Alvear, el elector se encontrará con la boleta nacional.

boleta única provincia de Mendoza, elecciones 2025, diputado nacional, para portada

Frente Fuerza Justicialista

Emir Félix

Marisa Uceda

Matías Stevanato

Flor Destéfanis

Fernando Ubieta

Frente Verde

Diputados Nacionales

Mario Vadillo

Belén Bobba

Dugar Chappel

Oriana Torres

Maximiliano Muñoz

Protectora Fuerza Política

Carolina Jacky

Sebastián Zelada

María Inés Rojas

Mateo Matas

Laura Urzi

Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad

Micaela Blanco Minoli

Nicolás Fernández

Marta Bernabeu

Nicolás Cortez

Julieta Uceda

Movimiento al Socialismo

Susana Barros

Fernando Flores

Pamela Miranda

Nahuel Díaz

Lis López

Frente Libertario Demócrata

Gabriel Sottile

Mariel Maestri

Gastón Pescarmona

Ángeles Bermejo

Federico Raffetto

Alianza Defendamos Mendoza - Provincias Unidas

Jorge Difonso

Flavia Manoni

Jorge Palero

Gisella Talquenca

Frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza