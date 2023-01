Cumbre de la CELAC: el resumen de una jornada con todos los condimentos

"¿Por qué tiene que haber golpes parlamentarios y violentos, por qué presidentes elegidos popularmente hoy están presos cuando deberían estar en esta mesa?", cuestionó al tiempo que consideró que el sistema interamericano debe permitir la existencia de un "pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a su contrincante físicamente".

Intervención del Presidente Gustavo Petro en la VII Cumbre de Estado CELAC - 24 de enero de 2023

"Aquí tiene que haber un pacto democrático como se propuso en 1972. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. En América Latina no tiene que haber un solo preso político", subrayó, y continuó: "Pero si llegan las derechas al poder no es para matar a las izquierdas, no es sino la convivencia y pluralidad ideológica, lo que nos permite sostenernos en paz en la región que ha visto las peores dictaduras y que ha sufrido las guerras de la revolución".

En la misma línea, Andrés Manuel López Obrador (México) pidió "no dejar solo al pueblo de Perú", y calificó de "infamia" la destitución y el encarcelamiento de Pedro Castillo tras el autogolpe que protagonizó, y "la forma en la que están reprimiendo al pueblo". "Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión, se abra el diálogo y sea el pueblo el que decida en elecciones limpias y libres", sostuvo ante la presencia de la canciller, Ana Gervasi Díaz.

"¡No al autoritarismo y la libertad a Castillo! Está injustamente encarcelado", cerró AMLO a través de un mensaje grabado.

Los cuestionamientos de Uruguay

A su parte, el siempre crítico Luis Lacalle Pou (Uruguay) planteó la necesidad de mirar a la CELAC "hacia adentro" y advirtió que el bloque regional no puede tener "el carácter de un club de amigos ideológicos", en una clara crítica -indirecta- a la participación de los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

"Se habla del respeto a la democracia, a las instituciones y los derechos humanos, pero hay países acá que no respetan la democracia, ni las instituciones, ni los derechos humanos”, aseguró el mandatario.

Discurso en la VII Cumbre de CELAC.

En materia económica, propuso impulsar una zona de libre comercio "desde México hasta el sur de Sudamérica". "Insisto, practiquemos con la acción lo que decimos en nuestros discursos porque para que este tipo de foro subsista en el tiempo tiene que generar esperanzas", enfatizó.

Boric pidió por la liberación de presos en Nicaragua

El mandatario de Chile, Gabriel Boric, utilizó la instancia de intercambio para exigir la libertad de los "opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna" en Nicaragua, y se manifestó en contra de los bloqueos a las economías de Cuba y Venezuela.

"No podemos ser indiferentes cuando hoy en día en nuestra hermana nación de Perú personas que salen a marchar y a reclamar lo que consideran justo terminan baleadas por quien debiera defenderlas", indicó Boric ante sus pares, miembros del bloque.

https://twitter.com/GabrielBoric/status/1618013477414785024 Con diálogo, libertad y dignidad avanzamos en el bienestar de nuestros pueblos. En esta Cumbre CELAC abordamos respuestas comunes para migración, seguridad y protección de la democracia. pic.twitter.com/zKHIznlPzL — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) January 24, 2023

Además, continuó: "El saldo que ha dejado el camino de la represión y la violencia (en Perú tras el autogolpe de Castillo) es inaceptable".

"La política de la exclusión no ofrece resultados auténticos ni durables. Así lo demuestra la historia de nuestra América Latina y el Caribe con el ignominioso bloqueo de Estados Unidos a Cuba y más recientemente a Venezuela", sostuvo.

El mensaje de Maduro y la justificación de su ausencia

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro (Venezuela), llamó a defender los integrantes del foro internacional como territorios independientes y soberanos. Además, indicó que los "pueblos" deben "unir fuerzas y esfuerzos para rechazar todo tipo de intervencionismo" proveniente de afuera de la región.

"El mayor de los intervencionismos intentar desestabilizar nuestras sociedades; de volver a los golpes de Estado y amenazar a los países con intervenciones militares, como han hecho con Cuba, Venezuela y Nicaragua", manifestó.

https://twitter.com/NicolasMaduro/status/1617987551360614400 Este es el mensaje que llevamos a la VII Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno de la CELAC, convencidos de que habrá mayor profundidad en el accionar para la consolidación de la verdadera integración regional. Léalo AQUÍ ==> https://t.co/ilRjLGcL2U pic.twitter.com/zYCCIjEQll — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 24, 2023

Tras expresar sus ganas de haber participado de forma presencial de la Cumbre, explicó que su ausencia se debió a "razones que escapan" a su "voluntad" y denunció "conspiraciones" y "amenazas": "Las emboscadas que se calculan me hicieron tomar la decisión, creo más correcta y justa, de no caer en las provocaciones que pretendían manchar este momento tan especial".

El mensaje de Lula y la felicitación a San Vicente y Granadinas por la presidencia de la CELAC 2023

El recién asumido presidente de Brasil, Lula da Silva, expuso durante el intercambio regional y destacó que se trató del primer evento en el que los jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe se reunieron "sin ninguna autoridad extranjera" para discutir los problemas regionales y buscar las propias soluciones a los desafíos compartidos.

Asimismo, el del PT destacó que la CELAC "no se ha quedado callada" ante los desafíos en la seguridad alimentaria, energética y el cambio climático, y aprovechó la instancia para agradecer el apoyo su gestión en el marco de las protestas bolsonaristas en las calles de Brasil.

"Quisiera aprovechar aquí para agradecer a todos y cada uno de ustedes que se han puesto del lado de Brasil y de las instituciones brasileñas, en estos últimos días, en repudio a los actos antidemocráticos ocurridos en Brasilia. Es importante recalcar que somos una región pacífica, que rechaza el extremismo, el terrorismo y la violencia política", afirmó.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1617925231414476800 O Brasil está se reencontrando com o mundo e começamos esse novo caminho na Celac, ao lado dos países da América Latina e Caribe. Vamos crescer juntos!



: @ricardostuckert pic.twitter.com/TJ1hQRWbCI — Lula (@LulaOficial) January 24, 2023

Por último, saludó a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, por la titularidad del bloque regional en 2023 confirmando así los rumores sobre su candidatura. "Le dedico toda la suerte del mundo", expresó.

La preocupación por el "éxodo masivo" de Venezuela de Mario Abdo Benítez

Durante su intervención, Mario Abdo Benítez (Paraguay) pidió establecer un "diálogo sincero" y planteó que "así como" preocupan los hechos de violencia ocurridos en Perú y en Brasil, también lo inquieta el "éxodo masivo" de Venezuela.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MaritoPresidente (@maritopresidente)

"No podemos mirar a un lado, cuando más de siete millones de venezolanos han abandonado sus hogares pidiendo refugio", recordó y aclaró que se trata de la segunda crisis de desplazamiento de mayor flujo en el mundo.

Tomaron la palabra también Miguel Díaz Canel (Cuba), Xiomara Castro (Honduras), y Luis Abinader (Dominicana).

El documento final

Pedidos para que se aumente el flujo de financiamiento internacional; la defensa de los sistemas democráticos en América Latina; la exigencia del levantamiento del bloqueo contra Cuba; el aval a la negociación entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para lograr una transición democrática; y la reivindicación del proyecto para ofrecer a la región como proveedora de alimentos a nivel global. Esos fueron los puntos salientes de la “Declaración de Buenos Aires”, el documento final que resume la reunión que se celebró entre los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Americanos (CELAC) en el Hotel Sheraton. Los 111 puntos fueron anunciados por el canciller Santiago Cafiero.

En la declaración final, que se explaya a lo largo 22 páginas, la CELAC destaca, en primer lugar, una extensa consideración sobre la importancia de la vigencia de la democracia en la región, y en este punto, aunque sin nombrar a Estados Unidos, resalta que es necesaria “la no intervención en los asuntos internos de los Estados y en la defensa de la soberanía”. Una referencia indirecta a la fuerte crisis que sacude a Brasil y a Perú.

La CELAC exige, a la vez, que se incremente y agilice la ayuda financiera para los Estados latinoamericanos. Aunque sin nombrar al Fondo Monetario Internacional (FMI) o al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) directamente, el documento final señala: “Expresamos nuestra preocupación porque varios países emergieron de la pandemia con niveles mayores de deuda pública (y necesitan) facilidades de crédito a través de mecanismos limpios, justos, transparentes y accesibles, sin exclusiones”.

https://twitter.com/PPT_CELAC/status/1617955096016609282 La CELAC, a través de sus 33 Estados, resalta la importancia de renovar los profundos vínculos entre América Latina y el Caribe y la Unión Europea (UE), generando espacios de diálogo, intercambio de políticas públicas e inversiones en transición digital y verde



pic.twitter.com/MuWNoxMhAM — Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (@PPT_CELAC) January 24, 2023

En este sentido, menciona las consecuencias para la región de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia y del cambio climático -responsable, en gran parte, de los problemas en la producción de productos primarios exportables. Desde esta perspectiva, los representantes de la CELAC recuerdan el proyecto para “convertir a América Latina en proveedor de alimentos para el mundo”, y cuestiona que algunos países utilicen el Tratado de París como una atípica barrera comercial que perjudica los intereses de los productores latinoamericanos.

“Nosotros pedimos que, respetando el Acuerdo de París, no lo usen para levantar una barrera comercial. Seguimos con preocupación el incremento en las medidas restrictivas del comercio con la justificación de conservación del ambiente, en un contexto de creciente incertidumbre económica y múltiples crisis (...) las restricciones unilaterales del comercio son inconsistentes con los principios de la Organización Mundial del Comercio y no se adecúan a las preocupaciones ambientales y la promoción del desarrollo sustentable”, destaca.

En el documento de la CELAC se destaca también “la necesidad de expandir la cooperación entre los Estados para avanzar en la pelea contra la desinformación y el contenido ilegal en internet” frente al peligro de la desinformación en las redes sociales porque puede “crear realidades paralelas e inducir la radicalización política”.

Después de varias menciones a cuestiones de género y vinculadas a la inmigración, el documento avanza en un nuevo pedido de levantamiento del bloqueo comercial que mantienen Estados Unidos y la Unión Europea sobre Cuba, cuyo mandatario, Miguel Díaz Canel, presente en la cumbre.

https://twitter.com/PPT_CELAC/status/1617973044613611521 Foto de familia de la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC.



Buenos Aires, Argentina #UnidadEnLaDiversidad pic.twitter.com/LXRqqIdn8l — Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (@PPT_CELAC) January 24, 2023

“Reiteramos el llamado de la Asamblea General de las Naciones Unidas para poner un final al bloqueo económico, comercial y financiero en contra de Cuba, que además de ser contrario a la ley, provoca serio daño al bienestar del pueblo cubano. De la misma manera, reiteramos nuestro rechazo a las listas y certificaciones unilaterales que afectan a los países de América Latina y el Caribe. En este sentido, requerimos la exclusión de Cuba de la lista unilateral de países que supuestamente financian el terrorismo unilateral”, reza el texto.

En cuanto a la situación en Venezuela, destaca el documento: “Agradecemos los acuerdos alcanzados el 26 de noviembre de 2022 en el marco del proceso de trabajo del diálogo y negociación entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela, promovida por los gobiernos de México y Noruega. En este sentido, agradecemos el apoyo de la comunidad internacional para la implementación de esos acuerdos”.

Además, como es habitual, reitera “el más fuerte apoyo regional al reclamo de la Argentina sobre las Malvinas, así como el interés permanente de los países de la región en la reanudación de las negociaciones entre la República Argentina y Gran Bretaña para encontrar, lo antes posible, una solución final y pacífica a esta disputa, de acuerdo a las provisiones 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas”. El documento final fue aprobado por los 33 participantes de la cumbre de la CELAC.

Fuente: con información de NA e Infobae