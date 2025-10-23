23 de octubre de 2025
Cristina Kirchner: "Hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y de profunda humillación nacional"

La expresidenta difundió un audio donde pidió el voto para el peronismo y volvió a criticar la gestión de Javier Milei. Qué dijo Cristina Kirchner.

En clave electoral, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este jueves que el gobierno del presidente Javier Milei “fracasó”. Lo hizo mediante la publicación de un audio que difundió en sus redes sociales, donde también pidió el voto para el peronismo.

“Este próximo domingo 26 de octubre tenemos una cita decisiva y también una gran oportunidad democrática, porque no elegimos solamente diputados y senadores”, introdujo la exmandataria, que siguió: “El voto de cada uno de ustedes puede ponerle un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a los que trabajaron toda su vida”.

Las dos veces presidenta afirmó que “la gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios”.

“Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera. Si alguno todavía tiene dudas sobre el fracaso basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica, su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que hace poquitos días lo dijo muy clarito: ‘Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir’. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos”, continuó.

CFK criticó el gobierno de Milei y pidió el voto para el Justicialismo

En esa línea, continuó: “Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo”.

“La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo. Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional”, enfatizó. Para la ex jefa de Estado, la “única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”.

Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto.

También apuntó contra la Boleta Única de Papel (BUP): “El Gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo. Cada presidente de mesa, cada fiscal y cada votante tiene la responsabilidad de cuidar el voto popular”.

“El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”, concluyó.

